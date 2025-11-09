Das sollten Sie in der Woche vom 10. November bis 16. November laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 10.11. - 16.11.

Montag - 10. November 2025

Mond nimmt ab

Krebs

Drei Minuten Mondgymnastik am Tag genügen und man ist den ganzen Tag fit. Egal ob alt oder jung, die Übungen können mühelos von jedem Menschen gemacht werden.

Dienstag – 11. November 2025

Mond nimmt ab

Löwe

Bis Samstag sind gute Tage für einen Friseurtermin. An einem Tag im Löwen geschnitten, fördert es dichteres und volleres Haarwachstum.

Mittwoch – 12. November 2025

Mond nimmt ab

Löwe

Es wäre gut, heute und morgen einen Obsttag einzulegen. Menschen mit Herzproblemen sollten es lieber ruhiger angehen.

Donnerstag – 13. November 2025

Mond nimmt ab

Löwe

Besonders bei der Kleidung wirkt Weiß heute unterstützend. Den Morgen am besten mit Obst- oder Gemüsesaft beginnen und um die Mittagszeit eine Pause einlegen.

Freitag – 14. November 2025

Mond nimmt ab

Jungfrau

Idealer Zeitpunkt, um Balkon oder Garten winterfest zu machen. Wichtig: Alle Kübelpflanzen, die nicht winterfest sind, reinstellen. Wenig und selten gießen!

Samstag – 15. November 2025

Mond nimmt ab

Jungfrau

Für langes, kräftiges Haar lohnt es sich, heute Spitzen zu schneiden. An Jungfrauentagen sollte weniger gegessen werden. Und: Keine Mani- und Pediküre an Samstagen.

Sonntag – 16. November 2025

Mond nimmt ab

Waage

Wer gesehen werden will, sollte heute kein Schwarz tragen. Bei Sonnenschein die Augen unbedingt mit Sonnenbrille schützen und Bewegungen für die Hüften wirken optimal.