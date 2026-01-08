Musik-Hammer: William und Kate sind mit DIESEM Popstar verwandt

Eine genealogische Entdeckung sorgt für Aufmerksamkeit: Prinz William und Prinzessin Kate haben eine familiäre Verbindung zu Sänger Chris de Burgh. Die Spur führt weit zurück in den europäischen Hochadel.

Was auf den ersten Blick ungewöhnlich klingt, hat genealogisch einen klaren Hintergrund. Prinz William und Catherine, Princess of Wales, sind beide über ihre Vorfahren mit dem irischen Musiker Chris de Burgh verwandt. Die Verbindung reicht bis ins europäische Hochmittelalter zurück. Laut genealogischen Forschungen sind William, Kate und Sänger des Welthits "Lady in Red" Nachfahren von König Edward III. und seiner Frau Philippa von Hennegau. Diese Linie findet sich bei zahlreichen europäischen Adelsfamilien wieder und betrifft auch das britische Königshaus.

© Josh Shinner

Ein Sohn Edward III., Lionel von Antwerpen, Herzog von Clarence, heiratete Elizabeth de Burgh, Gräfin von Ulster. Sie gilt als Vorfahrin von Chris de Burgh. Das Haus de Burgh zählte im Mittelalter zu den einflussreichsten normannischen Familien.

Chris de Burgh © Getty

Kates spätere Verbindung

Catherine ist ebenfalls mit der Familie de Burgh verwandt, allerdings über jüngere Linien. Genealogen konnten gemeinsame Vorfahren von Kate und Chris de Burgh im 17. oder 18. Jahrhundert nachweisen. Damit gelten sie als weit entfernte Cousins.

Kates Verwandtschaft zu Chris de Burgh war schon 2011 bekannt geworden. Der Sänger sagte damals: „Mir war nicht bewusst, dass es eine entfernte Verbindung zwischen der Familie de Burgh und den Middletons gibt.“ Zusätzlich besuchten Chris de Burgh und Kate dieselbe Privatschule, das Marlborough College in Wiltshire. Auch die entfernte Verwandtschaft von William und Kate untereinander war rund um ihre Hochzeit Thema.