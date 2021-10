Vranitzky: "Vierer-Allianz? Nein, Regierung soll weitermachen"

EX-SPÖ-Kanzler Franz Vranitzky im Interview mit ÖSTERREICH.

ÖSTERREICH: SPÖ-Chefin Rendi-Wagner und das SPÖ-Präsidium schließen keine Regierung mit der FPÖ – im Rahmen einer Vier-Parteien-Regierung – aus. Wäre so eine Allianz für Sie denkbar?



Franz Vranitzky: Nein. Aus meiner Sicht kommt es jetzt darauf an, dass die Regierung weiter arbeitet. Die Regierung ist in der Verantwortung und soll nicht davonrennen, nur weil der Bundeskanzler infrage gestellt wird.





