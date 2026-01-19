Alles zu oe24VIP
Die Muchas auf Luxus-Urlaub
20.000 € pro Nacht

SO luxuriös urlaubt Verleger Mucha auf den Malediven

19.01.26, 11:33
Teilen

Während Österreich bei bis zu -15 Grad friert, gönnt sich der Multi-Millionär bei 27 Grad und Sonne jeglichen Luxus auf den Trauminseln der Malediven.

Letzte Woche lautete das Motto von Christian und Ekaterina Mucha "Ab in den Süden", als sie in einen Jet - selbstverständlich Business-Class - in Richtung der Malediven abhoben. Dort residierten sie zuerst im noblen Finolhu Hotel auf dem Baa Atoll in einer Private Villa mit Pool (Kostenpunkt: 6.000 Euro pro Nacht!). Während Christian Mucha sein "schwimmendes Frühstück" genoss, zog es Ekaterina gleich an den Strand zum Schnorcheln. Besonderes Highlight für die Verleger-Gattin: Das Meerjungfrau-Schwimmen mit privater Trainerin.

Doch das wahre Highlight folgte erst am dritten Tag ihrer Reise, als Hotel-Boss Gregor Gerlach auf der Trauminsel eintraf und die Muchas kurzerhand "verlegte". Nämlich in das einzigartige ".here" Hotel - ebenfalls am Baa Atoll. Das war selbst für den Luxus-erprobten Mucha ein "Schock". Dort nämlich schlägt sich die Nacht mit 20.000 (!!) Euro pro Nacht zu Buche. Dafür bekommt Mucha aber auch einiges geboten. Eigener Butler, ein Buggy zu herumfahren, Haus mit vier Privat-Pools (der längste mit 35 Metern), zwei Schlafzimmer und die Einrichtung vom Feinsten.

Um Neidern gleich einmal den Wind aus den Segeln zu nehmen, relativierte Mucha seinen Luxus-Urlaub auch gleich wieder. "Wir sind e i n g e l a d e n. Nicht dass irgendwer jetzt einen Neidanfall bekommt oder falsche Schlüsse zieht. Bezahlt haben wir natürlich. Mit Werbung in unseren Medien", erklärt er auf seiner Facebook-Seite.

