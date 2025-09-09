Auftakt für „Cagliostro“: Roncalli und Brezina feiern Johann Strauss

Am Mittwoch steigt eine sensationelle Weltpremiere am Wiener Heumarkt. Thomas Brezina liefert im Circus-Theater Roncalli mit „Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt“ eine flotte Familien-Show zwischen Theater, Pop und Zirkuswelt.

„Die Mischung aus Strauss-Musik, Roncalli-Zauber und einer Geschichte über Mut und Wahrheit wird das Publikum berühren.“ Star-Autor Thomas Brezina liefert nach seinem Roman „Aus für Strauss“ jetzt eine weitere Hommage an den Walzerkönig. Am Mittwoch (10. September) steigt im Grand Chapiteau des Circus-Theater Roncalli am Heumarkt die Weltpremiere von „Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt“. Das schillernde Highlight des Festjahres Johann Strauss 2025 bei dem bis zum 28.September rund 25.000 Besucher erwartet werden.

© Circus-Theater Roncalli

© Andreas Tischler

Basierend auf die 1875 uraufgeführte Strauss-Operetten-Rarität „Cagliostro in Wien“ erzählt Brezina die bis heute berührende Geschichte „eines Täuschers und Blenders, dem alle auf den Leim gehen“, als Neuinterpretation zwischen Theater, Pop und Zirkuswelt. Love Story inklusive. Dazu liefert Johnny Bertl für das Arrangement unter dem Überbegriff „Unterhaltungsmusik“ ein Amalgam aus Musical und Operette.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Regisseur Michael Schachermaier liefert bei einer außergewöhnlichen Symbiose aus Architektur, Kunst und Zirkuspoesie eine turbulente Geschichte rund um zerplatzte Träume, geheime Sehnsüchte, Lügen und Geldgier. Der große Magier und Verführer Cagliostro (Thomas Borchert) soll im Zirkus von Madame Sophie (Eva Maria Marold) auftreten. Die Fans sind voller Aufregung, auch weil ihm die schillernde Musik-Ikone Laurenza (Katharina Gorgi) zur Seite steht. Nur Sophies Sohn Severin (Josef Ellers) ist nicht begeistert und plant mit Kindheitsfreundin Emilia (Sophia Gorgi) die Übernahme des Zirkus.

© Circus-Theater Roncalli

Während der wohl schönste Circuszelt der Welt den Heumarkt in ein nostalgisches Licht taucht, verwandelt sich dort der Wiener Eislaufverein in eine kulinarische Bühne und Ort der Begegnung: 90 Minuten vor jeder Vorstellung bietet das Circus-Theater Roncalli eine liebevoll gestaltete Welt voller Genussmomente. Besucher*innen - mit und ohne Ticket - können sich auf erlesene österreichische Weine und ausgewählte kulinarische Köstlichkeiten und Klassiker wie Würstel, Krapfen, Zuckerwatte oder gebrannte Mandeln freuen – ganz im Sinne des Roncalli-Flairs, das alle Sinne anspricht.