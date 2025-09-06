Alles zu oe24VIP
›Cagliostro‹: Roncalli feiert Johann Strauss

"Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt" als schillerndes Highlight des Festjahres Johann Strauss 2025. Am Mittwoch steigt die Weltpremiere des Brezina-Hits im Grand Chapiteau des Circus-Theater Roncalli am Heumarkt. 

1875, also unmittelbar nach dem Welterfolg Die Fledermaus brachte Johann Strauss seine heute unbekannte Operette Cagliostro in Wien zur Uraufführung. Jetzt, passend zum Strauss Jubiläumsjahr, wird die Rarität von Starautor Thomas Brezina (Tom Turbo) zwischen Theater, Pop und Zirkuswelt neu interpretiert. Am Mittwoch (10. September) steigt im große Zelt des legendären Circus-Theaters Roncalli am Wiener Heumarkt die Weltpremiere von Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt.

Bei einer außergewöhnlichen Symbiose aus Architektur, Kunst und Zirkuspoesie liefert Regisseur Michael Schachermaier eine turbulente Geschichte rund um zerplatze Träume, geheime Sehnsüchte, Lügen und Geldgier: Der große Magier Cagliostro (Thomas Borchert) soll begleitet von Musik-Star Laurenza (Katharina Gorgi) im Zirkus von Madame Sophie (Eva Maria Marold) auftreten. Die Fans sind voller Aufregung. Nur Severin (Josef Ellers), Sophies Sohn, ist nicht begeistert und will mit Kindheitsfreundin Emilia (Sophia Gorgi) den Zirkus übernehmen.

