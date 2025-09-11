Alfons Haider packt aus: Trennung, Unfall, Tod der Mutter – "die schwersten Jahre meines Lebens"

Der Tod seiner Mutter, eine bittere Trennung und ein Skiunfall mit Folgen – Alfons Haider blickt auf die schwierigsten Jahre seines Lebens zurück. Doch bei der Cagliostro-Premiere in Wien zeigt sich der Entertainer offenherzig, kämpferisch – und wieder in Flirtlaune.

Premiere von Cagliostro am Wiener Heumarkt – und Alfons Haider zeigt sich offen wie selten zuvor. Im Gespräch mit oe24 sprach der Publikumsliebling über die schweren Prüfungen der letzten Jahre: den Tod seiner Mutter, das Ende seiner Beziehung und einen Unfall, der sein Leben nachhaltig veränderte.

Eine Entscheidung fürs Leben

Fünf Jahre lang stellte Haider sein Privatleben hintan, um für seine Mutter da zu sein. „Wer will schon mit einem Mann zusammen sein, der jeden Tag wegen seiner Mutter um 20 Uhr heimfahren muss“, erklärt er. Die Wahl sei für ihn aber eindeutig gewesen: „Mein Privatleben retten oder schauen, dass meine Mama noch ein bisschen länger lebt. Die Entscheidung war ganz klar.

Dass er so viel Gewicht verloren habe, sei natürlich in direktem Zusammenhang mit seinem größten Verlust gestanden.





Seitdem wartet Haider auf den sprichwörtlichen Prinzen. Mit einem Lächeln meint er: „Mit dem Alter lernt man geduldiger zu werden. Jetzt warte ich allerdings schon ziemlich lange.“ Auf der Premiere zeigte er sich dennoch in Flirtlaune – ein Zeichen, dass er wieder nach vorne blickt.

Vera Russwurm und Alfons Haider © Tischler

Unfall mit Folgen

Doch nicht nur das Privatleben brachte Herausforderungen. Ende 2024 erlitt Haider bei einem Skiunfall mehrere Knochenbrüche und musste ins Spital nach Innsbruck. Die Folgen spürt er bis heute: „Die Hand kann ich nicht schließen, mir fehlt einfach die Kraft.“ Es beeinträchtige ihn schlimmer, als je gedacht.

Triumph in Mörbisch

Trost fand er jedoch in seinem Beruf. „157.000 verkaufte Karten in Mörbisch diese Saison" – für Haider ein gewaltiger Erfolg. Und auch 2025 wirft bereits seine Schatten voraus: In "Ein Käfig voller Narren" übernimmt er selbst die weibliche Hauptrolle und will als Zaza das Publikum begeistern – mit Musicalstar Mark Seibert als Bühnen-Ehemann.





Für das spektakuläre Bühnenbild ist eine 60 Meter breite Showtreppe geplant, die zahlreich bevölkert werden soll. Haider ist mitten in den Castings: „Wir brauchen noch 40(!) Cagelles.“

Neustart mit Lebensfreude

Nach Jahren voller Entbehrungen, Verlust und Schmerz ist Alfons Haider wieder zurück im Rampenlicht – und so voller Energie wie eh und je. Beruflich wartet die nächste große Herausforderung, privat vielleicht bald auch wieder der erhoffte Prinz.