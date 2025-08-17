Seefestspiele Mörbisch: Auslastung von 99,3 Prozent

Insgesamt 185.000 Besucher im Jahr 2025 auf der Seebühne.

Die Seefestspiele Mörbisch haben am Samstag mit der letzten Aufführung von "Saturday Night Fever" ihre Bilanz über das Festspieljahr gezogen.

Knapp 157.000 Karten wurden verkauft, die Auslastung betrug 99,3 Prozent, teilten die Veranstalter mit. Gemeinsam mit der "Starnacht am Neusiedler See", der Schlagerparty und der italienischen Schlagernacht sowie den Konzerten von Roland Kaiser, Bonnie Tyler und Semino Rossi besuchten in diesem Jahr rund 185.000 Menschen die Seebühne.

Haider schwärmt

Generalintendant Alfons Haider schwärmte von der Resonanz des Publikums: "Wenn man sich vorstellt, dass wir 120.000 Zuschauer erreichen wollten und knapp 157.000 Karten verkauft haben, zeigt das, wie sehr das Mörbischer Publikum auf unsere Produktionen reagiert." Die ursprünglich 20 geplanten Vorstellungen waren aufgrund der großen Nachfrage um sechs weitere Shows ergänzt worden.

© Gerhard Wasserbauer, Kurt Pinter

Der Vorverkauf für 2026 mit "Ein Käfig voller Narren - La Cage aux Folles" läuft übrigens bereits.