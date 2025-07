Kurz vor der diesjährigen Premiere wird das Stück für nächstes Jahr enthüllt.

Neun Tage vor der Premiere hat ein unfassbarer Disco-Spirit den Neusiedler See in Besitz genommen. Gleichzeitig wurden bei diesem Fototermin auch das Sujet und das Stück für das nächste Jahr vorgestellt. Wie durch ein Wunder konnte es bis zum heutigen Tag geheim gehalten werden, denn zwei Publikumslieblinge werden in den Hauptrollen zu sehen sein. Beide spiel(t)en schon eine große und wichtige Rolle in Mörbisch. Mark Seibert, die Nummer eins des deutschsprachigen Musicalgeschäftes, wird gemeinsam mit Alfons Haider auf der Bühne stehen – und das ist die große Überraschung: Denn der Generalintendant spielt im fünften Jahr seiner Intendanz zum ersten Mal in einer Rolle – eine Rolle, die förmlich nach ihm gerufen hat. Zaza und George, die beiden Publikumslieblinge, sind schon aufeinander eingestellt – kennen sie sich doch schon seit den Festspielen in Stockerau vor 22 Jahren, wo Haider Mark Seibert mehr oder weniger entdeckt und auf die Bühne geholt hat.

Viel erlebt

Mark Seibert, der zum ersten Mal in einer Rolle dieser Art zu sehen sein wird, dazu: „Ich bin mit Alfons eng befreundet und wir haben schon so viele Dinge miteinander erlebt, aber ein glückliches Ehepaar waren wir noch nicht. Mit großer Freude und Erwartungen blicke ich auf diese Ehegemeinschaft, die – und das kann ich garantieren – zumindest drei Monate halten wird.“

Ist Mark zu jung?

Generalintendant Alfons Haider: „Ich bin schon gefragt worden, ob Mark Seibert nicht zu jung für mich wäre. Ich kann nur sagen: Eine attraktive, reife Dame nimmt immer einen jüngeren Herrn, um auch wirklich munter zu bleiben.“

Absoluter Broadway-Schatz

Für Alfons Haider ist „Ein Käfig voller Narren“ ein Muss, weil es ein absoluter Broadway-Schatz ist, ein Klassiker der Unterhaltungsbranche und ein Familienmusical, auch wenn das Thema für manche vielleicht heikel sein könnte. Immerhin sind es zwei Männer, die glücklich miteinander leben und einen Sohn erziehen, der dann ein Mädchen heiraten will. Leider ist der Vater der Braut, der Generalsekretär der Partei für Zucht, Moral und Ordnung und wird nicht begeistert sein, dass seine Tochter den Sohn von zwei sogenannten Travestiekönigen aus der Côte d’Azur heiraten möchte. Das Schicksal nimmt seinen Lauf und schlägt ein paar Mal unbarmherzig gegen die Schwiegereltern zu. Doch am Schluss gibt es ein Happy End.

Das Mörbisch-Publikum erwarten wunderbare Melodien und grandiose Tanzanlagen, vor allem aber prachtvolle Kostüme. Zu sehen sind 22 Cagelles in einem beeindruckenden Bühnenbild von Walter Vogelweider, den Kostümen von Armella Müller von Blon unter der Regie von Mörbisch-Profi Andreas Gergen.