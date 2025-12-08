Kehrtwende: Putin hat noch Geld für 18 Monate Krieg

Trotz aller diplomatischen Initiativen setzt Moskau seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine fort. Doch der renommierte Russland-Experte Alexander Gabuev sieht ein klares Limit: Russlands Kriegskasse könnte in spätestens 18 Monaten leer sein - unter diesen Bedingungen:

Russland führe seinen brutalen Angriffskrieg weiter, doch die Zeit arbeite gegen Wladimir Putin (73). Laut Alexander Gabuev hat Moskau nur noch finanzielle Mittel für zwölf bis 18 Monate Krieg. „Mit weiteren Sanktionen könnte man diese Zeit verkürzen“, betont er im Interview mit dem Handelsblatt.

Putins Öl-Firmen im Fokus

Neben großen Konzernen wie Rosneft und Lukoil seien auch kleinere Öl- und Rohstoffproduzenten bislang nicht sanktioniert worden. Genau hier liege Potenzial für zusätzlichen wirtschaftlichen Druck. Gabuev, ehemaliger Journalist der russischen Wirtschaftszeitung Kommersant und heutiger Leiter des Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin, gilt als einer der führenden Experten für russische Außenpolitik.

Verhandlungen hinauszögern

Friedensverhandlungen mit der Ukraine? Aus Sicht des Experten seien die Chancen derzeit „gen null“. Zwar wolle US-Präsident Donald Trump (79) ein Ende des Kriegs, doch übe er kaum Druck auf Putin aus. Deshalb gehe Moskau davon aus, noch Zeit zu haben und Verhandlungen hinauszuzögern. Putin beharre weiterhin auf „sehr weitreichenden Forderungen“, von denen er nicht abrücke.

Auch die VAE, China & Indien müssten für Öl-Importe bestraft werden

Um den Krieg für das russische Regime unbezahlbar zu machen, müssten die Sanktionen verschärft und bestehende Maßnahmen strenger umgesetzt werden. Staaten wie China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate dürften nicht länger ungestraft russisches Öl kaufen oder Sanktionen umgehen. „Das muss täglich und sehr konsequent geschehen. Bisher passiert das nicht ausreichend“, so Gabuev.

Bleiben Putin noch 18 Monate?

Allerdings sei nicht zu erwarten, dass erhöhter Sanktionsdruck Russland innerhalb von drei bis sechs Monaten zum Aufgeben zwinge. Mit gleichzeitiger militärischer und finanzieller Unterstützung der Ukraine sei jedoch eine Verkürzung auf unter 18 Monate möglich.

Finanzielle Reserven Russlands bleiben im Verborgenen

Weniger optimistisch zeigt sich Militärexperte Carlo Masala (57). Gegenüber BILD erklärt er: „Bei derartigen Prognosen, die konkrete Zeiträume nennen, bin ich äußerst vorsichtig.“ Niemand könne zuverlässig beurteilen, über welche politischen und finanziellen Reserven Russland noch verfüge. Deshalb warnt Masala davor, voreilige Schlüsse über einen möglichen Zeitpunkt zu ziehen, an dem Moskau „kein Geld mehr hat“. Zu viele Faktoren seien von außen schwer einzuschätzen.