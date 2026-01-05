Beitrag geht viral: Junge (14) will sein Date beeindrucken und gibt kein Trinkgeld

Der Beitrag eines verliebten 14-Jährigen geht derzeit im Internet viral.

Junge Liebe kann so schön sein. Wie weit man dafür bereit ist zu gehen, zeigt derzeit ein viraler Beitrag von einem Date eines 14-jährigen Jungen, der beim Essen mit seiner Auserwählten allerdings nicht mal Trinkgeld geben konnte.

Auf diversen Plattformen wird das Bild der Rechnung derzeit wie wild geteilt und hitzig darunter diskutiert. Ganz klar ist, dass der Teenie seine Begleitung mit dem ausgewählten Lokal beeindrucken wollte. Die Tatsache, dass er dem Personal kein Extra-Geld hinterließ, wird allerdings gefeiert und nicht als unhöflich angesehen.

Berührende Nachricht

Stattdessen hinterließ er eine handgeschriebene Nachricht auf dem Kassenbon, in der er sich entschuldigte und erklärte, er habe gerade wenig Geld. Er gab zu, sich kein Trinkgeld leisten zu können, da er alles ausgegeben hatte, um das Mädchen, mit dem er unterwegs war, zu beeindrucken.

© Getty

Die Ehrlichkeit seiner Worte berührte viele und zeigte, wie unbeholfen die Teenagerjahre sein können. Einige User, die den Beitrag teilten, argumentierten, man solle nie ausgehen, wenn man kein Trinkgeld geben kann, während andere Mitgefühl für den Jungen zeigten und sich daran erinnerten, wie schwer es ist, erwachsen zu werden und sich in den Bereichen Liebe, Geld und Verantwortung zurechtzufinden.

Das einzige, was nicht bekannt ist und viele interessieren würde, ist, ob das Date erfolgreich war. Man kann für den jungen Amor aber nur das Beste hoffen.