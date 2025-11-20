1. Paarlauf: Adam Sandler packt über Jennifer Anistons neuer Liebe aus

Bei einer Gala wagte die Hollywood-Schönheit einen ersten öffentlichen Paarlauf mit ihrem neuen Lebensgefährten. Adam Sandler gab als langjähriger Freund der "Friends"-Darstellerin seinen Senf dazu ab.

Jennifer Aniston zeigte sich erstmals öffentlich an der Seite ihres neuen Partners Jim Curtis. Beim „Women In Hollywood Celebration“-Event des Elle-Magazins in Los Angeles genossen die beiden gemeinsam den Abend – in Gesellschaft von Adam Sandler, der Anistons neue Beziehung nun öffentlich bejubelt.

Die Freundschaft zwischen Jennifer Aniston (56) und Adam Sandler (59) reicht weit zurück – schon vor den Erfolgen von Friends standen die beiden Stars in Kontakt. Mehrfach arbeiteten sie beruflich zusammen, etwa in den beiden Murder Mystery-Filmen von 2019 und 2023. Kein Wunder also, dass Sandler jede Gelegenheit nutzt, um seine langjährige Freundin zu unterstützen.

Jennifer Aniston mit ihrem langjährigen Weggefährten Adam Sandler. © Getty Images

Auszeichnung und rührende Laudatio

Am Montag, dem 17. November 2025, war der „Happy Gilmore“-Star auf der Bühne, um Aniston für ihre Karriere in Hollywood auszuzeichnen. In seiner Laudatio bezeichnete er die Schauspielerin als „in vielerlei Hinsicht die Beste“ und sprach auch ihren neuen Partner Jim Curtis direkt an: „Ich und Jackie sind so glücklich, dass du und Jim euch gefunden habt und die Liebe lebt, die ihr beide verdient. Wir lieben dich, Jim. Die ganze Welt liebt dich, Jim“, zitierte der Hollywood Reporter Sandler.

In ihrer eigenen Dankesrede betonte Aniston die Bedeutung von Freundschaften und gemeinsamen Überzeugungen: „Die Freundschaften und die gemeinsame Überzeugung, dass das Erzählen von Geschichten nach wie vor wichtig ist, sind einer der Gründe, warum ich seit Jahren vor Kameras stehe.“

Strahlender Liebes-Auftritt

Während der gesamten Veranstaltung saß Jennifer Aniston neben Jim Curtis. Für das Paar war es der erste öffentliche Auftritt. Curtis verzichtete zwar auf einen roten Teppich, posierte aber während der Veranstaltung an der Seite seiner Freundin. Sandler hingegen nahm Aniston auf dem Red Carpet stolz in den Arm und lächelte für die Kameras.

Jennifer Aniston mit ihrer neuen Liebe Jim Curtis © Getty Images

Ein Blick auf den Innenraum des Veranstaltungsorts zeigte die Sitzordnung: Curtis rechts von Aniston, links Adam Sandler, der von seiner Ehefrau Jackie Sandler, 51, begleitet wurde. So wurde der Abend zu einem kleinen Doppel-Date zwischen den beiden Paaren und unterstrich einmal mehr die enge Freundschaft zwischen Aniston und den Sandlers.