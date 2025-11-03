Alles zu oe24VIP
Jennifer Aniston
© Instagram: jenniferaniston

Nach langer Suche

"Mein Schatz!" - Neue Liebe für Jennifer Aniston

03.11.25, 11:19
Teilen

Monatelang gab es Gerüchte – jetzt bestätigt Jennifer Aniston ihr neues Liebesglück. Die Schauspielerin postete ein inniges Foto mit Hypnotherapeut Jim Curtis und scheint verliebter denn je!

Jennifer Aniston ist wieder verliebt. Nach Monaten voller Spekulationen zeigt die „Friends“-Ikone erstmals offiziell ihren neuen Partner: Hypnotiseur und Autor Jim Curtis.

Aniston schwieg lange

Die beiden wurden zuvor mehrfach gemeinsam gesehen – unter anderem im Luxusresort „Ventana Big Sur“ in Nordkalifornien, im Urlaub auf Mallorca und beim Verlassen eines Hotels in New York. Offiziell äußerte sich Aniston jedoch lange nicht.

"Alles Gute mein Schatz"

Anlässlich seines 50. Geburtstags teilte sie nun ein Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram. Darauf umarmt sie Curtis von hinten und lächelt glücklich. Dazu schrieb sie: „Happy birthday my love“ – versehen mit einem Herz-Emoji. Mit diesem Satz macht sie die Beziehung öffentlich.

Langer Kinderwunsch

Aniston war zuvor mit Brad Pitt (2000–2005) und Justin Theroux (2015–2018) verheiratet. In Interviews sprach sie zuletzt offen über schwierige Jahre und ihren langen Kinderwunsch.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston

© Getty Images

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston

© Getty Images

Nun wirkt sie gelöst und angekommen – und zeigt ihren neuen Partner erstmals stolz der Welt.

