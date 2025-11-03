Mausi Lugner: Ist DIESER Star ihr Gast am Opernball?

Mausi Lugner lässt mit einem Gerücht um ihren Gast am nächsten Opernball aufhorchen.

Gerade erst weilte Christina Lugner bei "Zuckerlbaron" Karl Schweigl in Kitzbühel und gönnte sie mit ihrem - platonischen - Freund eine Auszeit. "Ich genieße mein Single Leben", schmunzelte sie beim Treffen mit oe24 in der Gamsstadt. Beim Dinner im noblen "1st Lobster"- Restaurant genoss Mausi nicht nur ihren Hummer, sondern plauderte auch aus dem Nähkästchen was die Liebe angeht.

Christina Lugner mit Karl Schweigl und "1st Lobster"-Chef Michael Keuschnigg (l.). © Wastler

"Bei Rosis Ganslessen auf der Sonnbergstubn hat mich halb Bayern angebaggert, aber leider war kein für mich interessanter Mann dabei", erzählt Lugner, die dafür mit einem anderen Gerücht aufhorchen ließ. "Vielleicht habe ich ja schon meine Begleitung für den Opernball gefunden", meint sie geheimnisvoll.

Ball-Vorbereitungen

© APA

Dabei betont sie aber, dass ihr Gast nichts mit der Lugner-Loge zu tun haben werden. Diese wird von Tochter Jacqueline betreut und mit Gästen bestückt. Ob die Planungen dazu bereits laufen, durfte Mausi nicht verraten. Nur zu ihrem Gast ließ sie sich ein paar Infos entlocken.

© Getty Images

"Ich bin der bekannteste Single Österreichs und er der bekannteste Single Deutschlands", plaudert Mausi und lüftet das Geheimnis. Die Rede ist von Komiker-Legende Otto Waalkes! "Es ist noch nichts fix, aber wenn er kommen würde, würde mich das freuen", so Mausi im Talk. Dass Mausi ein Faible für ältere Männer hat, würde dem 77-Jährigen gut in die Karten spielen.

Und auch wenn beide auch nach dem Opernball noch Single sind, werden sie mit Sicherheit einen mehr als lustigen Abend gehabt haben.