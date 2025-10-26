Mausi Lugner in Kitzbühel: "Wurde von halb Bayern angebaggert"

Einmal mehr weilt Christina Lugner in Kitzbühel und darf vielleicht doch noch auf die große Liebe hoffen.

Der Andrang war groß, als Kult-Wirtin Rosi Schipflinger Samstagabend zur ihrem legendären "Gans N' Rosis"-Ganlsessen die Sonnbergstubn lud. Das Event war bereits seit langem ausreserviert und lockt auch immer zahlreiche Promis an. So auch Mausi Lugner die statt Dirndl in zünftiger Lederhose erschien. "Ich habe mich wegen meinem Gipsbein für die Lederne entschieden, das ist angenehmer", plaudert sie im oe24-Talk.

Mausi Lugner mit ihren Freundinnen Astrid und Sonja und Rosi Schipflinger © zVg

Trotz Handicap zeigte sich Mausi bei Rosi in Flirtlaune und muss eventuell doch nicht "einsam sterben", wie sie erst kürzlich meinte. "Es war ein Wahnsinn! Gefühlt hat mich die halbe bayrische Männerwelt beim Ganslessen angebraten. Ich hab mich schon wie die Gans gefühlt", lacht Lugner tags darauf. Aber waren auch ernstzunehmende Kandidaten dabei? "Nichts was meinen Erwartungen entsprochen hätte", grinst Lugner. "Ich werde vorerst weiterhin alleine bleiben", erklärt sie.

Noch die ganze Woche wird Mausi in Kitzbühel bleiben. Wie gewohnt logiert sie in der Gamsstadt in der einstigen Udo-Jürgens-Villa von "Zuckerlbaron" Karl Schweigl. Mit ihm habe sie ein rein platonisches Verhältnis, wie sie nie zu betonen vergisst.