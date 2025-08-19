Mausi Lugner in Kitzbühel: "Party ohne Ende" und erneut Liebesgerüchte

Christina Lugner lässt es wieder einmal ordentlich krachen - und sorgt erneut für Gerüchte um eine mögliche Beziehung. Sie verweilt in Kitzbühel - bei ihrem guten Freund Karl Schweigl.

Christina „Mausi“ Lugner sorgt wieder einmal für Schlagzeilen. Die Ex-Frau von Baumeister Richard Lugner (†91) verbringt derzeit einige Tage in Kitzbühel – und wie gewohnt geht es bei ihr alles andere als ruhig zu. Untergebracht ist sie abermals in der berühmten Udo-Jürgens-Villa, die dem „Zuckerlbaron“ Karl Schweigl gehört.

Gerüchte um Schweigl und Mausi

Immer wieder wird spekuliert, ob Mausi und Schweigl mehr verbindet als nur Freundschaft. Denn die beiden werden seit Jahren in Kitzbühel, Niederösterreich und Wien in Lokalen wie dem „El Gaucho“ gesehen und wirkten dabei vertraut. Lugner selbst betonte immer wieder klar: „Wir sind nur Freunde.“ Auch diesmal besteht sie darauf, dass da nicht mehr als eine platonische Beziehung besteht.

Mausi feiert "Party ohne Ende" mit Marcus Anhalt © privat

Feiern mit Prinz Marcus von Anhalt

An diesem Wochenende ist von Zurückhaltung jedenfalls keine Spur. Gemeinsam mit Schweigl und Society-Enfant-terrible Prinz Marcus von Anhalt lässt Mausi die Nacht zum Tag werden. In Kitzbühels Hotspots wird gefeiert, was das Zeug hält – oder, wie es heißt: „Party ohne Ende“.

Otto Retzer, Christina Lugner und Karl Schweigl im Dezember 2024 in Kitzbühel © zVg

Gamsstadt wird zur Mausi-Stadt

Ob im schicken Restaurant oder im Club – überall wo Mausi auftaucht, zieht sie die Blicke auf sich. In Kitzbühel gilt ohnehin die ungeschriebene Regel: Wer dazugehört, zeigt sich. Und diesmal ist es vor allem Christina Lugner, die das gesellschaftliche Parkett dominiert. Für ein paar Tage verwandelt sie die Gamsstadt kurzerhand in ihre eigene „Mausi-Stadt“.