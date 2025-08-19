Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Mausi Lugner mit Karl Schweigel und Marcus von Anhalt
© privat

Gamsstadt

Mausi Lugner in Kitzbühel: "Party ohne Ende" und erneut Liebesgerüchte

19.08.25, 09:37 | Aktualisiert: 19.08.25, 11:35
Teilen

Christina Lugner lässt es wieder einmal ordentlich krachen - und sorgt erneut für Gerüchte um eine mögliche Beziehung. Sie verweilt in Kitzbühel - bei ihrem guten Freund Karl Schweigl.

Christina „Mausi“ Lugner sorgt wieder einmal für Schlagzeilen. Die Ex-Frau von Baumeister Richard Lugner (†91) verbringt derzeit einige Tage in Kitzbühel – und wie gewohnt geht es bei ihr alles andere als ruhig zu. Untergebracht ist sie abermals in der berühmten Udo-Jürgens-Villa, die dem „Zuckerlbaron“ Karl Schweigl gehört.

Mehr lesen: 

Gerüchte um Schweigl und Mausi

Immer wieder wird spekuliert, ob Mausi und Schweigl mehr verbindet als nur Freundschaft. Denn die beiden werden seit Jahren in Kitzbühel, Niederösterreich und Wien in Lokalen wie dem „El Gaucho“ gesehen und wirkten dabei vertraut. Lugner selbst betonte immer wieder klar: „Wir sind nur Freunde.“ Auch diesmal besteht sie darauf, dass da nicht mehr als eine platonische Beziehung besteht. 

Mausi feiert

Mausi feiert "Party ohne Ende" mit Marcus Anhalt

© privat

Feiern mit Prinz Marcus von Anhalt

An diesem Wochenende ist von Zurückhaltung jedenfalls keine Spur. Gemeinsam mit Schweigl und Society-Enfant-terrible Prinz Marcus von Anhalt lässt Mausi die Nacht zum Tag werden. In Kitzbühels Hotspots wird gefeiert, was das Zeug hält – oder, wie es heißt: „Party ohne Ende“.

Otto Retzer, Christina Lugner und Karl Schweigl im Dezember 2024 in Kitzbühel

Otto Retzer, Christina Lugner und Karl Schweigl im Dezember 2024 in Kitzbühel

© zVg

Gamsstadt wird zur Mausi-Stadt

Ob im schicken Restaurant oder im Club – überall wo Mausi auftaucht, zieht sie die Blicke auf sich. In Kitzbühel gilt ohnehin die ungeschriebene Regel: Wer dazugehört, zeigt sich. Und diesmal ist es vor allem Christina Lugner, die das gesellschaftliche Parkett dominiert. Für ein paar Tage verwandelt sie die Gamsstadt kurzerhand in ihre eigene „Mausi-Stadt“.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden