Nach 60er-Fan-Wirbel: Mausi Lugner flüchtet nach Italien

Die Lugner-Ex ergreift die Flucht - jetzt zieht es sie über den Sommer in ihre Wohnungen in Lignano. Ihr Wien-Besuch war nur von kurzer Dauer.

Nach der heftig kritisierten Geburtstagsfeier in Wien zieht sich Christina „Mausi“ Lugner aus der Öffentlichkeit zurück – zumindest vorübergehend. Wie sie gegenüber oe24 bestätigt, reist sie in ihr Feriendomizil in Lignano, wo sie mehrere Immobilien besitzt. Die Society-Dame will dort den Sommer verbringen – fernab der Empörung, die ihr „29+31“-Fest vergangene Woche ausgelöst hatte.

Mehr lesen:

Sommerfrische statt Society-Trubel

Die Wogen nach der Geburtstagsfeier, die ausgerechnet am Tag des tragischen Amoklaufs in Graz über die Bühne ging, haben auch sie emotional mitgenommen. 71 Gäste hatten kurzfristig abgesagt, als die Nachrichten aus der Steiermark durch das Land gingen. Dennoch fand die Party statt – was in sozialen Medien eine Welle der Empörung auslöste. Aussagen wie „Diese Frau hat keinen Anstand“ machten die Runde – und hinterließen Spuren.

Christina Lugner mit Torte. © Andreas Tischler ×

Rückzug mit Ansage

Der Rückzug nach Lignano sei kein Fluchtversuch, betont Mausi, sondern ein bewusster Schritt zur Selbstreflexion und zum Durchatmen. Sie wolle die Zeit nun nutzen, um zur Ruhe zu kommen – und um sich auf anstehende Projekte zu konzentrieren.

Leo Lugner und Andreas Bussek © oe24/Wastler ×

Neuer Lebensabschnitt?

Im oe24-Interview betonte die 60-Jährige zuletzt, sich als „Best Ager“ zu fühlen – mit einem neuen Zugang zum Leben, jenseits von Glanz und Party. In Lignano, wo sie seit Jahren regelmäßig ihre Sommer verbringt, will sie Abstand gewinnen. Ob sie sich aus dem Society-Leben dauerhaft zurückzieht? Mit Sicherheit nicht. Bald schon klingen wieder die Champagnergläser.