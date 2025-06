"Keinen Anstand": Shitstorm für Mausi Lugner nach 60er-Party

Die sonst so beliebte Lugner-Ex lässt die Fans auf Facebook und Instagram erzürnen, feierte sie doch genau am Tag des Amoklaufs in Graz ihren Geburtstag. Auch einige andere Promis kamen, um zu gratulieren.

Vor etwas mehr als einer Woche feierte Christina Lugner zum 31. Mal ihren 29. Geburtstag. Ihren Lieblingssatz „Ich werde immer 29+“ hat sie inzwischen abgelegt, wie sie im oe24-Talk erzählt. „Ich fühle mich als Best Ager“. Ihren runden Geburtstag holte sie in Wien nach: Mit einer Party im Strandcafé – und Prominenten wie John-Harris-Chef Ernst Minar, Miss Europe Beatrice Turin und Kabarettistin Andrea Händler. Doch die ausgelassene Stimmung kam bei vielen nicht gut an. Leo Lugner und Andreas Bussek © oe24/Wastler × Mehr lesen: Mausi Lugner lud zur großen 60er-Sause

Simone Lugner: SO geht es jetzt im Erbstreit weiter Champagner und Torte Denn während Lugner mit Champagner anstieß und Selfies mit ihren Gästen machte, trauerte das ganze Land, da der tragische Amoklauf erst wenige Stunden zuvor Graz und ganz Österreich in Schockstarre versetzte. Shitstorm Die Reaktion im Netz ließ nicht lange auf sich warten. Zahlreiche User zeigten sich empört über das öffentliche Feiern inmitten der nationalen Tragödie. „Während das ganze Land trauert“, schrieb ein User im Netz. Ein anderer wetterte: „Diese Frau hat keinen Anstand.“ Obwohl die Feier natürlich schon lange im Voraus geplant war, werfen viele Lugner mangelndes Feingefühl und fehlende Sensibilität vor. 71 Gäste sagten ihr vor der Feier aus genau diesen Gründen ab.