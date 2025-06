Lugners "Bambi": 43. Geburtstag ohne Ehemann Senad

Am 8. Juni feiert Nina "Bambi" Bruckner ihren 43. Geburtstag - am Strand von Italien. Nur einer fehlte an ihrem Ehrentag...

Sommer, Sonne, Strand für Nina Bruckner. Während es in Österreich durchregnet, gönnt sich Richard Lugners einstiges "Bambi" einen Urlaub in Italien. Der Anlass dafür ist ihr 43. Geburtstag, den sie im Süden verbringt. Via Instagram bedankt sie sich bei ihren Fans für die vielen Glückwünsche, doch ein Detail stört die fesche Lugner-Ex aber dennoch. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an "Bambi feiert mit ihren Bambinis zum ersten Mal alleine Geburtstag ohne Mann und das in Italien, obwohl Senad nur 20 min von mir entfernt ist und einen Männer-Urlaub macht", postet sie zum Foto mit Drink in der Hand. Dass ihr Ehemann lieber mit Freunden unterwegs ist, als mit ihr Geburtstag zu feiern hielt sie mit diesem kleinen Seitenhieb fest. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Interessant ist auch, dass es nicht nur Bambis Geburtstag ist, sondern auch Vatertag - den Senad ebenfalls ohne seine Kids verbringt. Der Tag ist aber noch nicht um - vielleicht plant Senad ja noch eine Überraschung und kommt zum Gratulieren ja doch noch vorbei...