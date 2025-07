Schock: Mausi Lugner muss Urlaub abbrechen!

Christina Lugner gönnt sich schon seit Wochen eine Auszeit. Mal in Teneriffa und zur Zeit in Italien. Doch ihr Urlaubsfrieden wurde jetzt jäh unterbrochen

Sommer, Sonne, Strandfeeling - Christina Lugner genießt ihr Leben in vollen Zügen. Egal on in ihrer Villa auf Teneriffa oder im Penthouse in Lignano. Gemeinsam mit Freunden lässt sie es sich gerade in Italien gut gehen. Doch eine Hiobsbotschaft aus Wien, trübt jetzt ihr Urlaubsfeeling erheblich.

Christina Lugner © Privat

"Ich habe die Nachricht bekommen, dass mein Pool zuhause massenhaft Wasser verliert", ärgert sich Lugner. Dazu kommt die Frage, wohin das Poolwasser versickert und ob nicht vielleicht auch ihr Garten durch Chlor & Co. in Gefahr sein könnte. "Leider muss ich jetzt ganz schnell zurück nach Wien", erklärt sie im oe24-Talk.

Christina Lugner vor ihrem Pool © Tischler

Der Grund für den Wasserverlust könnte laut Mausi ein "kaputtes Ventil" sein. Dieses gehört nun ersetzt und dabei muss Lugner anwesend sein. Ihren Urlaub will Christina Lugner aber gleich im Anschluss wieder fortsetzen.