Mausi Lugner (60) genießt das Leben: "Party bis 5 Uhr in der Früh"

Die Ex-Frau des verstorbenen Baumeisters kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Zurzeit genießt sie in Italien "La Dolce Vita".

Dass das Leben mit 60 alles andere als ruhig verlaufen kann, beweist Society-Lady Christina „Mausi“ Lugner derzeit eindrucksvoll. Seit ihrer runden Geburtstagsparty (Mausi ist natürlich für immer 29) zeigt sich die Ex-Gattin von Baumeister Richard Lugner (†91) ausgelassener denn je – und gönnt sich aktuell eine ordentliche Portion Dolce Vita in ihrer zweiten Heimat Lignano.

Lebensfreude

Im Gespräch mit oe24 plaudert Mausi ganz offen über ihren neuen Lebensabschnitt – und der hat es offenbar in sich: „In vollen Zügen. Gestern Mega-Party in Weiß bis 5 Uhr in der Früh“, erzählt sie gut gelaunt. Von Altersmüdigkeit keine Spur – im Gegenteil: Die 60-Jährige scheint aktuell mehr Energie zu haben als so manch junge Partygeneration. Was genau es zu feiern gab? "Das Leben!"

Mausi Lugner tanzt in der Sonne © privat ×

Zweite Heimat

Lignano ist für Lugner längst mehr als nur ein Urlaubsort. Seit Jahren besitzt sie dort mehrere Wohnungen und verbringt einen Großteil der Sommermonate an der italienischen Adria. Die Promi-Dame kennt dort nicht nur die Hotspots der Oberen Zehntausend, sondern ist auch gern gesehener Gast bei Events, Dinnerpartys und Strandfesten.

Mausi Lugner hat einen Körper wie eine 29-Jährige. © privat

„Ich genieße das Leben“, sagt sie – und das nimmt man ihr ab. Zwischen Prosecco, Musik und Sommerfeeling zeigt sich Mausi von ihrer lebensfrohen Seite – selbstbewusst, stylisch und kein bisschen leiser als früher. Die Zahl 60? Für sie offenbar nur ein weiterer Grund, das Leben in vollen Zügen zu feiern mit "Wasser, Worseg und Wein".

Ob die Partysaison in Italien für sie bald endet, bleibt offen – fest steht jedenfalls: Mausi Lugner genießt das Leben. Und Lignano feiert mit.