Mausi Lugner
Schmerzen sind groß

Schock für Mausi Lugner: Fußbruch!

14.09.25, 10:00
Hiobsbotschaft für Mausi Lugner (60): Die Ex von Baumeister Richard Lugner (†91) hat sich den Fuß gebrochen. 

„Eigentlich wollte ich Mareks Almauftrieb-Party besuchen. Designerin Mamoka hat mir ein Haute Couture Dirndl, Corsage aus Hirschleder, sogar mit meinem eingestickten Namen, angefertigt und vorbeigebracht“, erzählt Mausi Lugner gegenüber oe24.

„Ich habe es wieder mal sportmäßig übertrieben, vier Stunden täglich mit Flossen, waren meinem Vorderfuß zu viel“, so die 60-Jährige weiter. „Die Schmerzen sind sehr groß.“

Mausi Lugner
Nach einem MRT am Freitag war klar, dass es sich um eine Fraktur handelt. "Gips wäre keine Alternative gewesen, so habe ich diesen äußerst schicken Cat Walk Air Walker angepasst bekommen“, erzählt Mausi Lugner.

