Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Michael Konsel, Karin Probst, Mausi Lugner, Carmen Kreuzer, Kathi Stumpf, Ales Beza, Gary Howard
© McDonald’s Österreich/Verena Maurer

McDOnalds Carwashday

Mausi Lugner & Co. sorgen für klare Sicht

13.09.25, 08:16
Teilen

Am 12. September 2025 fand in ganz Österreich der Car Wash Day statt. Mit prominenter Unterstützung sammelte McDonald’s bei der traditionellen Spendenaktion Geld für die Ronald McDonald Kinderhilfe

In über 100 McDrives schwangen Mitarbeiter:innen, Freiwillige und bekannte Persönlichkeiten die Schwämme, um Windschutzscheiben zu reinigen. Gäste konnten mit einer freiwilligen Spende die Aktion unterstützen. Der gesamte Erlös kommt der Ronald McDonald Kinderhilfe zugute, die Familien mit schwer kranken Kindern ein „Zuhause auf Zeit“ in Spitalsnähe ermöglicht.

Prominente Unterstützung

Karin Probst, Kathi Stumpf, C. Kreuzer, Gary Howard, Mausi Lugner, Alexander Beza, Michael Konsel

Karin Probst, Kathi Stumpf, Carmen Kreuzer, Gary Howard, Mausi Lugner, Alexander "Bezi" Beza und Michael Konsel.

© McDonald’s Österreich/Verena Maurer

Unter den Helfern waren allen voran "Carwash-Queen" Mausi Lugner, Ex-Fußballprofi Michael Konsel, Tennis-Legende Stefan Koubek, Unternehmerin Katharina Stumpf mit Partner Alexander Beza, die Band Wiener Wahnsinn sowie McDonald’s Österreich-Managerinnen Karin Probst und Anabela Delic.

Zukunftsprojekte der Kinderhilfe

Die Spenden tragen dazu bei, die bestehenden fünf Kinderhilfe-Häuser in Österreich zu betreiben und neue Standorte zu eröffnen. In Feldkirch entsteht derzeit ein weiteres Haus, das im März 2026 eröffnet werden soll. Auch in Linz ist ein Projekt geplant.

K. Stumpf, A. Beza, C. Kreuzer, G. Howard, Mausi Lugner, Karin Probst, Sade Schmitz-Ödek, M. Konsel

Kathi Stumpf mit ihrem Alex Beza, Carmen Kreuzer, Gary Howard, Mausi Lugner, Karin Probst, Sade Schmitz-Ödek, und Michael Konsel 

© McDonald’s Österreich/Verena Maurer

Dank an Gäste und Teams

„Wir sind zutiefst berührt und dankbar für das Engagement aller Unterstützern und Helfern“, sagte Karin Schmidt, Vorstand der Kinderhilfe. McDonald’s Österreich-Managerin Ellen Staudenmayer betonte die Bedeutung des Einsatzes der Teams in den Restaurants: „Hier zählt jede helfende Hand und jeder gespendete Cent.“ Karin Probst ergänzte: „Das Engagement zeigt eindrucksvoll, was wir gemeinsam als McDonald’s Team bewegen können.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden