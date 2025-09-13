Mausi Lugner & Co. sorgen für klare Sicht

Am 12. September 2025 fand in ganz Österreich der Car Wash Day statt. Mit prominenter Unterstützung sammelte McDonald’s bei der traditionellen Spendenaktion Geld für die Ronald McDonald Kinderhilfe

In über 100 McDrives schwangen Mitarbeiter:innen, Freiwillige und bekannte Persönlichkeiten die Schwämme, um Windschutzscheiben zu reinigen. Gäste konnten mit einer freiwilligen Spende die Aktion unterstützen. Der gesamte Erlös kommt der Ronald McDonald Kinderhilfe zugute, die Familien mit schwer kranken Kindern ein „Zuhause auf Zeit“ in Spitalsnähe ermöglicht.

Prominente Unterstützung

Karin Probst, Kathi Stumpf, Carmen Kreuzer, Gary Howard, Mausi Lugner, Alexander "Bezi" Beza und Michael Konsel. © McDonald’s Österreich/Verena Maurer

Unter den Helfern waren allen voran "Carwash-Queen" Mausi Lugner, Ex-Fußballprofi Michael Konsel, Tennis-Legende Stefan Koubek, Unternehmerin Katharina Stumpf mit Partner Alexander Beza, die Band Wiener Wahnsinn sowie McDonald’s Österreich-Managerinnen Karin Probst und Anabela Delic.

Zukunftsprojekte der Kinderhilfe

Die Spenden tragen dazu bei, die bestehenden fünf Kinderhilfe-Häuser in Österreich zu betreiben und neue Standorte zu eröffnen. In Feldkirch entsteht derzeit ein weiteres Haus, das im März 2026 eröffnet werden soll. Auch in Linz ist ein Projekt geplant.

Kathi Stumpf mit ihrem Alex Beza, Carmen Kreuzer, Gary Howard, Mausi Lugner, Karin Probst, Sade Schmitz-Ödek, und Michael Konsel © McDonald’s Österreich/Verena Maurer

Dank an Gäste und Teams

„Wir sind zutiefst berührt und dankbar für das Engagement aller Unterstützern und Helfern“, sagte Karin Schmidt, Vorstand der Kinderhilfe. McDonald’s Österreich-Managerin Ellen Staudenmayer betonte die Bedeutung des Einsatzes der Teams in den Restaurants: „Hier zählt jede helfende Hand und jeder gespendete Cent.“ Karin Probst ergänzte: „Das Engagement zeigt eindrucksvoll, was wir gemeinsam als McDonald’s Team bewegen können.“