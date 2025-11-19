Evelyn Burdecki: Mit IHM will sie Kinder bekommen

Die fesche Blondine hat einen Plan B, falls ihr Traummann zu lange auf sich warten lässt. Ihr Wunsch nach einer Familie ist größer denn je.

Seit Jahren begleitet Evelyn Burdecki ein großer Traum: endlich Mutter werden. In der ARD-Sendung „deep und deutlich“ sprach die 37-Jährige nun darüber, wie sie sich ihren Wunsch auch ohne fixen Partner erfüllen könnte – und warum Dating für sie aktuell komplizierter denn je ist.

Burdecki erklärt, ihr Kinderwunsch sei immer schon „riesengroß“ gewesen. Doch der passende Mann habe sich bisher nicht gefunden. Bei Dates gehe sie das Thema nicht überstürzt an, betont sie: „Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mich hinsetze und direkt sage, ich will heiraten und am liebsten morgen ein Kind haben.“ Spätestens „so ab dem dritten Date“ spreche sie allerdings offen darüber, dass sie Familie möchte – mit ernüchternden Reaktionen: „Es gibt selten Männer, die diesen Wunsch teilen – viel seltener als noch vor fünf Jahren.“ Manche hätten sie nach diesem Gespräch sogar „geblockt und geghostet“.





Bei der Partnerwahl hat die ehemalige Dschungelkönigin klare Vorstellungen: Humor ist Pflicht – und Essensliebe ebenso. „Ich stehe absolut nicht auf Männer, die morgens ihre Salatblätter wiegen.“

Eizellen eingefroren: Burdecki nimmt ihr Glück selbst in die Hand

Schon in der Sky-Sendung „Being Burdecki“ erzählte sie, dass sie Eizellen einfrieren ließ. Den Gedanken dazu trage sie schon lange mit sich herum: „Ich hatte den Gedanken schon mit Ende 20, habe es aber immer vor mir hergeschoben.“ Immer wieder habe sie gehofft, doch noch auf natürlichem Weg eine Familie gründen zu können: „Noch ein Jahr warten – vielleicht findest du ja doch deinen Traummann.“

Da dieser bislang nicht in Sicht ist, entschied sie sich für Social Freezing. Auch anderen Frauen rät sie zu diesem Schritt: „Ich kann wirklich nur jeder Frau da draußen raten, wenn man diesen Kinderwunsch hat, Anfang 30, Mitte 30 ist und nicht mehr mit diesem Druck leben will.“

Ein Freund als möglicher Samenspender

Falls der Richtige weiterhin auf sich warten lässt, hat Burdecki bereits einen möglichen Plan B – und im engsten Umfeld jemanden, dem sie bedingungslos vertraut: ihren besten Freund Benjamin. Er sei ihr Favorit, sollte sie ihren Weg zur Familie ohne Partner gehen müssen.