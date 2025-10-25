Neu auf Sky: Evelyn Burdecki emotional in neuer Reality-Doku

Mitreißend lustig und chaotisch: So kennen wir Evelyn Burdecki. In der Reality-Doku „Being Burdecki“ zeigt sie sich auch anders und spricht über ihre Sehnsüchte.

Einen Namen hat Evelyn Burdecki (37) sich im Reality-TV gemacht: Von Datingshows ging es zu „Promi Big Brother“, dann folgte die Königsdisziplin – „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“. 2019 ging die Blondine als Siegerin aus dem Dschungelcamp. Ihre Fans lieben Evelyn für ihre authentische Art und ihren Humor. Sympathisch, naiv und sexy – so kennt man sie.

© Sky So kannten wir Evelyn Burdecki noch nicht: In der Reality-Doku "Being Burdecki" (neu auf Sky) zeigt die lustige Blondine sich emotional und begibt sich auf die Suche nach dem Ort, an dem sie leben möchte.

Mehr als lustig

Jetzt zieht Evelyn Burdecki neue Seiten auf. In der sechsteiligen Reality-Doku „Being Burdecki“ (neu auf Sky) lässt die TV-Schönheit hinter die Maske blicken und zeigt, dass sie auch anders kann. Sie zeigt sich auf der Suche nach dem Ort, an dem sie leben möchte und auf einer Reise zur Selbstfindung überraschend ehrlich und emotional. In MADONNA spricht sie über Humor und verrät, was ihr peinlich ist.

Sie begeben sich in „Being Burdecki“ auf die Suche nach dem Ort, an dem Sie leben wollen. Was ist für Sie zuhause?

Evelyn Burdecki: Zuhause ist für mich da, wo ich morgens aufwache und denke: Hier fühl ich mich sicher, geliebt und kann auch mal in Jogginghose rumlaufen, ohne dass mich jemand bewertet. (lacht) Es geht mir nicht um die perfekte Einrichtung oder eine riesige Villa – sondern um ein Gefühl von Geborgenheit und Freiheit.

So kannten wir Evelyn Burdecki noch nicht: In der Reality-Doku "Being Burdecki" (neu auf Sky) zeigt die lustige Blondine sich emotional und begibt sich auf die Suche nach dem Ort, an dem sie leben möchte. © Sky

Sie zeigen sich in Ihrer Show so nah wie noch nie. Was könnte die Zuschauer:innen überraschen?

Burdecki: Vielleicht, dass ich auch ruhige, nachdenkliche Seiten habe. Viele kennen mich ja eher als das verrückte Huhn, das immer lacht – aber ich kann auch ernst, verletzlich und ziemlich emotional sein. Und das zeige ich in der Doku wirklich zum ersten Mal.

Sie können über sich lachen – wo sind Ihre Grenzen?

Burdecki: Ich finde, Selbstironie ist was Wunderschönes – solange es nicht respektlos wird. Wenn jemand über mich lacht, weil ich mal wieder was Lustiges sage oder ein Missverständnis habe – total okay! Aber wenn es gemein oder verletzend wird, ist Schluss. Humor darf nie auf Kosten des Herzens gehen.

Was ist Ihnen peinlich?

Burdecki: Oh Gott, vieles! (lacht) Wenn ich zum Beispiel in High Heels durch eine Tür stolpere oder jemand merkt, dass ich den Text vom Lied, das ich gerade laut mitsinge, gar nicht kenne. Oder mich jemand beim Pupsen erwischt, ist mir schon mal beim Daten passiert.

In der ersten Folge begleiten die Kameras Sie bei der Immobiliensuche in Marrakesch. Woher kommt die Liebe zu dieser Stadt?

Burdecki: Ich war das erste Mal mit 15 in Marrakesch und hab mich sofort verliebt! Diese Farben, die Düfte, das Chaos – aber auf eine gute Art. Ich mag Orte, die lebendig sind, wo das Herz pulsiert. Und Marrakesch hat diese Magie zwischen Tradition und Moderne, das hat mich total fasziniert.

Was sind die Tücken, wenn man als blonde, europäische Frau in ein Land wie Marokko ziehen möchte?

Burdecki: Man fällt natürlich auf – das merkt man sofort. (lacht) Aber ich finde, wenn man offen, respektvoll und interessiert auf die Menschen zugeht, bekommt man das meistens auch genauso zurück. Man muss nur lernen, Grenzen zu setzen.

Der Immobilienmakler in Marrakesch flunkert Sie an. Werden Sie oft unterschätzt? Stört Sie das?

Burdecki: Oh ja, das passiert ständig! Viele denken: Ach, die Evelyn, die ist bestimmt ein bisschen naiv. Aber das ist gar nicht schlimm – ich nehme das mit Humor. Ich weiß, wer ich bin und dass hinter meinem Lächeln auch ein klarer Kopf steckt. Und manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn Leute dich unterschätzen – dann überrasche ich sie umso mehr!

Sie sprechen offen über Familienplanung. Fällt es Ihnen schwer, so sensible Themen öffentlich zu machen?

Burdecki: Ja und nein. Es ist natürlich sehr persönlich, aber ich finde, genau darüber sollte man ehrlich reden. Ich weiß, dass viele Frauen in meinem Alter denselben Wunsch haben und ähnliche Sorgen. Wenn ich meine Gefühle teile, dann hoffe ich, dass sich jemand darin wiederfindet – und merkt: Du bist nicht allein.