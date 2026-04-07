Kurz vor Wahl: US-Vize reist zu Orbán nach Budapest

Nur Tage vor der entscheidenden Wahl in Ungarn sorgt ein Besuch aus den USA für Aufsehen. US-Vizepräsident JD Vance reist nach Budapest und trifft dort Regierungschef Viktor Orbán.

Die Reise kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. Ungarn steht vor der Parlamentswahl am 12. April und der Druck auf Orbán ist größer als je zuvor. Beobachter sprechen von einer Unterstützung für Premier Viktor Orbán.

Gerade deshalb wird der Besuch aus Washington besonders genau beobachtet.

Treffen mit Orbán geplant

In Budapest steht für Vance ein Treffen mit Premier Viktor Orbán sowie ein öffentlicher Auftritt auf dem Programm. Offiziell geht es um die Beziehungen zwischen den USA und Ungarn, politisch wird dem Besuch jedoch große Bedeutung beigemessen.

Vor seinem Abflug in Washington erklärte Vance: „Wir werden über eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit den US-ungarischen Beziehungen sprechen“. Auch „Europa und Ukraine“ sollen Teil der Gespräche sein.Geplant sind neben dem persönlichen Austausch mit Orbán auch eine Rede, in der Vance die „fruchtbare Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Ungarn“ hervorheben will. Begleitet wird der 41-Jährige von seiner Ehefrau Usha Vance.

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Unterstützung im Wahlkampf

Viele sehen in der Reise eine indirekte Wahlhilfe für Orbán. Der ungarische Regierungschef steht unter Druck und liegt in Umfragen teils hinter seinem Herausforderer Peter Magyar. Dass ein hochrangiger US-Politiker kurz vor der Wahl auftaucht, wird daher als klares Zeichen gewertet. "Ich kann Ihnen mit Zuversicht sagen, dass Präsident Trump sich zutiefst für Ihren Erfolg einsetzt, denn Ihr Erfolg ist unser Erfolg", sagte Rubio bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Orbán.

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Brisante internationale Lage

Der Besuch passt auch in ein größeres Bild: Die US-Regierung unterstützt verstärkt politische Verbündete weltweit. Orbán gilt dabei als wichtiger Partner mit ähnlichen politischen Positionen. Gleichzeitig wächst die Kritik, auch wegen möglicher Einflussnahme von außen.

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Wahl entscheidet über Zukunft

Für Orbán geht es um viel. Seit 2010 ist er durchgehend an der Macht, doch dieses Mal könnte es knapp werden. Ob der Besuch von Vance daran etwas ändert, ist offen. Klar ist nur: Die politische Spannung in Ungarn erreicht kurz vor der Wahl ihren Höhepunkt.