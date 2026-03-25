Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Trump Orban
© Getty

Verbündete

Trump im Ungarn-Wahlkampf: "Stimmt für Viktor Orbán"

25.03.26, 06:38
Teilen

Vor der Parlamentswahl in Ungarn am 12. April hat US-Präsident Donald Trump dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán seine "völlige und uneingeschränkte Unterstützung ausgesprochen.  

Orbán sei "ein wirklich starker und mächtiger Anführer mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Erzielung phänomenaler Ergebnisse", erklärte Trump am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social.

"Stimmt für Viktor Orbán"

An die Wählerinnen und Wähler in Ungarn gerichtet fügte er hinzu: "Stimmt für Viktor Orbán."

Orban
© Getty

Er habe Orbán bereits vor der Wahl im Jahr 2022 seine Unterstützung ausgesprochen, "und es ist mir eine Ehre, dies erneut zu tun", erklärte Trump. Der US-Präsident lobte den ungarischen Regierungschef dafür, dass er gegen illegale Einwanderung kämpfe, Recht und Ordnung wiederherstelle und die Beziehungen zu Washington auf eine "neue Ebene der Zusammenarbeit" gebracht habe.

Rubio und Orban
© APA/AFP/POOL/ALEX BRANDON

Wahl am 12. April

In Ungarn wird am 12. April ein neues Parlament gewählt. Orban steht Trump nicht zuletzt wegen ihrer gemeinsamen Ablehnung von Migration nahe. Der 62-Jährige besuchte Trump schon mehrfach in dessen Residenz Mar-a-Lago in Florida.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen