Trump im Ungarn-Wahlkampf: "Stimmt für Viktor Orbán"

Vor der Parlamentswahl in Ungarn am 12. April hat US-Präsident Donald Trump dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán seine "völlige und uneingeschränkte Unterstützung ausgesprochen.

Orbán sei "ein wirklich starker und mächtiger Anführer mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Erzielung phänomenaler Ergebnisse", erklärte Trump am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social.

"Stimmt für Viktor Orbán"

An die Wählerinnen und Wähler in Ungarn gerichtet fügte er hinzu: "Stimmt für Viktor Orbán."

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Er habe Orbán bereits vor der Wahl im Jahr 2022 seine Unterstützung ausgesprochen, "und es ist mir eine Ehre, dies erneut zu tun", erklärte Trump. Der US-Präsident lobte den ungarischen Regierungschef dafür, dass er gegen illegale Einwanderung kämpfe, Recht und Ordnung wiederherstelle und die Beziehungen zu Washington auf eine "neue Ebene der Zusammenarbeit" gebracht habe.

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Wahl am 12. April

In Ungarn wird am 12. April ein neues Parlament gewählt. Orban steht Trump nicht zuletzt wegen ihrer gemeinsamen Ablehnung von Migration nahe. Der 62-Jährige besuchte Trump schon mehrfach in dessen Residenz Mar-a-Lago in Florida.