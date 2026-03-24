Jetzt schickt Trump seine Elite-Soldaten in den Iran

Die USA verlegen rund 3.000 Soldaten der 82. Luftlandedivision in den Nahen Osten. Generalmajor Brandon Tegtmeier bereitet die Eliteeinheit laut Berichten auf mögliche Bodenoperationen vor.

Die aktuelle Lage im Nahen Osten spitzt sich weiter zu, da Generalmajor Brandon Tegtmeier, Kommandeur der 82. Luftlandedivision, sowie Teile seines Hauptquartierstabs den Befehl zur Verlegung erhalten haben. Wie Fox News berichtet, plant das Pentagon die Entsendung von etwa 3.000 Soldaten dieser Eliteeinheit. Das Verteidigungsministerium und das Weiße Haus prüfen derzeit intensiv, ob die Division bei einer weiteren Eskalation für Bodenoperationen eingesetzt werden könnte. Es kursieren Spekulationen, wonach US-Bodentruppen strategische Ziele wie die iranische Insel Kharg einnehmen oder für andere Einsätze im Iran genutzt werden könnten. Die nun eingeleitete Verlegung gilt als erster vorbereitender Schritt für ein solches Szenario.

Die Elitetruppe der USA

Die 82. Luftlandedivision der US-Armee gehört mit rund 14.000 Soldaten zu den weltweit größten Verbänden ihrer Art. Ihr spezieller Auftrag sieht vor, dass die Truppe innerhalb von nur 18 Stunden nach einer Alarmierung an jedem Ort der Welt einsatzbereit sein muss. Die besondere Stärke der Einheit liegt in der extrem schnellen Verlegung in feindliches Gebiet, wobei die Soldaten entweder per Fallschirm aus Flugzeugen abspringen oder mit Hubschraubern abgesetzt werden. Dadurch können sie auch hinter feindlichen Linien oder in schwer zugänglichem Gelände agieren.

Spezialisten für schnelle Angriffe

Die Fallschirmjäger sind darauf spezialisiert, überraschend zuzuschlagen und strategisch wichtige Infrastruktur wie Flughäfen oder Brücken zu sichern. Diese Positionen halten sie so lange, bis weitere Truppen nachrücken können. Die Division verfügt über eine umfassende Einsatzgeschichte, die von der Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg über den Vietnamkrieg bis hin zur Befreiung Kuwaits 1991 und der Invasion im Irak 2003 reicht.

Weißes Haus hält sich bedeckt

Während die militärischen Vorbereitungen laufen, bleiben die diplomatischen Bemühungen im Hintergrund. Die US-Regierung reagierte zurückhaltend auf ein Vermittlungsangebot aus Pakistan im Konflikt mit dem Iran. Karoline Leavitt, die 28-jährige Sprecherin des Weißen Hauses, bezeichnete die Situation als dynamisch und erklärte, dass es sich um sensible diplomatische Diskussionen handle. Die USA würden Verhandlungen nicht über die Presse führen. Laut Leavitt sollten Spekulationen über Treffen erst dann als endgültig betrachtet werden, wenn eine offizielle Verkündung durch das Weiße Haus vorliegt.