Enthüllung: Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt gegen Iran

Im Iran-Krieg droht eine massive Ausweitung: Saudi-Arabien gewährt den USA laut Medienberichten Zugang zu einer wichtigen Luftwaffenbasis. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate verschärfen ihr Vorgehen.

Die Lage am Golf spitzt sich dramatisch zu. Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“, der sich auf informierte Kreise bezieht, hat Saudi-Arabien dem US-Militär den Zugang zur King-Fahd-Luftwaffenbasis gewährt.

Dies markiert eine deutliche Kehrtwende, da Riad eine solche Unterstützung zu Beginn des Konflikts noch strikt ausgeschlossen hatte. Ein direkter Kriegseintritt der Regionalmacht sei laut Einschätzung der Zeitung nun „nur eine Frage der Zeit“.

Reaktionen auf iranische Angriffe

Grund für den Strategiewechsel sind offenbar vorangegangene iranische Attacken auf saudische Energieanlagen und die Hauptstadt Riad. Außenminister Faisal bin Farhan stellte klar, dass die Geduld seines Landes erschöpft sei. Die Annahme, die Golfstaaten würden auf Provokationen nicht reagieren, bezeichnete er als „ein Irrtum“. Parallel dazu gehen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) verstärkt gegen iranische Finanzstrukturen vor. In diesem Zuge wurden laut Bericht bereits ein iranisches Krankenhaus sowie ein Club geschlossen, um Teherans Unterstützungsnetzwerke zu schwächen.

Drohungen trotz diplomatischer Signale

Obwohl seit Montag vermehrt Signale für mögliche Verhandlungen auftauchen, bleibt die militärische Lage hochexplosiv. Während die gegenseitigen Bombardierungen anhalten, verschärft das iranische Militär den Tonfall. Ein religiöser Vertreter der Revolutionsgarden warnte Israel und die USA offen vor neuen „Überraschungen“ und betonte, dass man sich niemals ergeben werde. Das US-Militär hat sich zu einer möglichen Unterstützung durch die Partner in der Region bisher nicht offiziell geäußert.

Strategische Schwächung Teherans geplant

Das koordinierte Vorgehen der USA und ihrer Verbündeten am Golf zielt darauf ab, die operativen Kapazitäten Irans nachhaltig zu beeinträchtigen. Neben der militärischen Komponente durch die Nutzung saudischer Stützpunkte spielt dabei die finanzielle Austrocknung durch die VAE eine zentrale Rolle. Für die Stabilität der gesamten Region und die weltweiten Energiemärkte könnte diese neue Phase des Konflikts weitreichende Folgen haben.