Daniel Fellner von Van der Bellen als Kärntner Landeshauptmann angelobt

Van der Bellen: "Schauen Sie darauf, dass der Zusammenhalt in Kärnten wächst."

Ktn./Wien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch Daniel Fellner (SPÖ) als Kärntner Landeshauptmann angelobt. Der 49-Jährige war am Vortag vom Landtag mit absoluter Mehrheit in sein neues Amt gewählt worden. Der Bundespräsident gab Fellner folgendes auf den Weg: "Schauen Sie bitte darauf, dass der Zusammenhalt in Kärnten wächst."

Fellner war von einer großen Delegation in die Präsidentschaftskanzlei begleitet worden. Nach Wien gereist waren der Chef seines Koalitionspartners ÖVP, Martin Gruber, Fellners Frau, seine drei Söhne und seine Mutter. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) ließen sich die Angelobung nicht entgehen. "Ein ehrwürdiger Tag!", freuen sich die Fellners.

Van der Bellen zeigte sich zuversichtlich, dass Fellner der Aufgabe gewachsen sein wird. Immerhin sei dieser acht Jahre Landesrat gewesen, weshalb ihm das Geschäft wohl bekannt sei. Eine erste Aufgabe werde sein, bereits morgen erstmals eine Sitzung der Landesregierung zu leiten, erklärte der neue Landeshauptmann im Anschluss.

Fellner sieht sich als Pragmatiker

Sich selbst beschrieb er im Gespräch mit Journalisten als Pragmatiker: "Das harte Arbeiten an Lösungen ist etwas, das mir liegt." So zeigte sich Fellner entschlossen, den bereits eingeschlagenen Sparkurs fortzusetzen. Geplant ist etwa, 300 Stellen im Landesbereich nicht nachzubesetzen.

Erste ganz große Herausforderung für den Landeshauptmann wird im Jahr 2028 die Landtagswahl sein, wo die Sozialdemokraten Platz eins gegen die FPÖ verteidigen müssen.