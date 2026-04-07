Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
FEllner
© APA/WOLFGANG JANNACH

Kaiser-Nachfolger

Daniel Fellner zum Kärntner Landeshauptmann gewählt

07.04.26, 10:39
Teilen

Daniel Fellner (SPÖ) ist am Dienstag mehrheitlich zum neuen Kärntner Landeshauptmann gewählt worden.  

Er erhielt 22 von 34 abgegebenen und gültigen Stimmen. Zwei der 36 Landtagsabgeordneten hatten sich am Dienstag entschuldigt. 18 Stimmen für Fellner wären nötig gewesen. Fellner wurde daraufhin auf die Landesverfassung angelobt und nahm seinen Platz auf der Regierungsbank ein. Die Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen findet am Mittwoch statt.

Kaiser
© APA/WOLFGANG JANNACH

Nach 13 Jahren hatte Peter Kaiser (SPÖ) mit Ende März auf das Amt verzichtet. Weitere Personalrochaden im Sinne des Generationenwechsels bei der SPÖ standen am Dienstag im Landtag noch an. Marika Lagger-Pöllinger wird als Landesrätin gewählt, Günter Leikam wird Dritter Landtagspräsident und Christina Patterer-Burgstaller wird wieder Landtagsabgeordnete.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen