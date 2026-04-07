Daniel Fellner zum Kärntner Landeshauptmann gewählt

Daniel Fellner (SPÖ) ist am Dienstag mehrheitlich zum neuen Kärntner Landeshauptmann gewählt worden.

Er erhielt 22 von 34 abgegebenen und gültigen Stimmen. Zwei der 36 Landtagsabgeordneten hatten sich am Dienstag entschuldigt. 18 Stimmen für Fellner wären nötig gewesen. Fellner wurde daraufhin auf die Landesverfassung angelobt und nahm seinen Platz auf der Regierungsbank ein. Die Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen findet am Mittwoch statt.

© APA/WOLFGANG JANNACH

Nach 13 Jahren hatte Peter Kaiser (SPÖ) mit Ende März auf das Amt verzichtet. Weitere Personalrochaden im Sinne des Generationenwechsels bei der SPÖ standen am Dienstag im Landtag noch an. Marika Lagger-Pöllinger wird als Landesrätin gewählt, Günter Leikam wird Dritter Landtagspräsident und Christina Patterer-Burgstaller wird wieder Landtagsabgeordnete.