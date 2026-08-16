DTM-Krimi! Preining greift nach der Gesamtführung

Österreicher liegt nur noch einen Punkt zurück

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Thomas Preining macht den Kampf um den DTM-Titel richtig heiß. Der Oberösterreicher raste am Nürburgring auch am Sonntag auf das Podest und liegt vier Rennen vor Saisonende nur noch einen einzigen Punkt hinter Gesamtleader Maro Engel.

Nach Rang zwei am Samstag legte Preining im Porsche mit Platz drei nach. Den Sieg holte Marco Wittmann im BMW vor Mercedes-Pilot Tom Kalender. Für Wittmann war es bereits der 20. DTM-Erfolg seiner Karriere.

Gesamtführung im Finish verloren

Für Preining war sogar noch mehr drin. Der Österreicher lag im Finish auf Platz zwei und damit virtuell an der Spitze der Gesamtwertung. Doch Kalender fing ihn noch ab.

"Ich habe es semigenossen, aber es hat Spaß gemacht", sagte Preining. Mit seiner Ausbeute am Nürburgring kann er dennoch bestens leben: "Grundsätzlich bin ich über den Rennverlauf ultrahappy. Wir reisen mit nur einem Punkt Rückstand ab, wer hätte es gedacht."

Zusätzliche Brisanz brachte das Aus von Gesamtleader Engel. Auch für den zweiten Österreicher Lucas Auer war das Rennen vorzeitig beendet.

Preining jagt seinen zweiten DTM-Titel

Vier Rennen bleiben Preining noch, um den einen Punkt Rückstand wettzumachen. Weiter geht es vom 11. bis 13. September auf dem Sachsenring – einer Strecke, die dem Porsche-Piloten liegt.

Danach wartet vom 9. bis 11. Oktober das Saisonfinale auf dem Hockenheimring. Preining hat damit beste Chancen, bis zum Schluss um seinen zweiten DTM-Gesamtsieg zu kämpfen.