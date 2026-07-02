Kreative Lösung
Unwiderstehlich: So ringen wir den spanischen Stier nieder
Aus heimischer Sicht ist das WM-Sechzehntelfinale am Donnerstag (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) gegen Spanien das Spiel der Spiele. Für die ÖFB-Helden zählt es zu den absoluten Highlights im Teamtrikot.
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Gegen das spanische Star-Ensemble rund um Super-Teenie Lamine Yamal haben wir nichts zu verlieren und ein Sieg wäre beinahe eine noch größere Sensation als das WM-Aus der Deutschen gegen Paraguay.
Und dennoch träumt das ganze Land vom rot-weiß-roten Sommermärchen. Die Hoffnung ist auch bei Wettanbieter bet-at-home angekommen.
Spanische Übermacht
Und während neun Millionen Teamchefs hierzulande versuchen, die einzig wahre Taktik, die das spanische Super-Team zu Fall bringt, sucht, könnte die Lösung nicht einfacher sein.
"Spanien ist der große Favorit. Europameister. Voller Selbstvertrauen. Wenn man Spanien auf ein Tier reduzieren müsste, gibt es eigentlich nur eines. Den Stier", heißt es von bet-at-home und das sieht man in ihrem KI-generierten Werbeclip zu dem Spiel.
Spanien wird ausgetrickst
Creative Director, Torsten Helber, hat die passende österreichische Antwort darauf gefunden. Denn anstatt den Stier zu bekämpfen, wird er mit ganz unerwarteten Waffen geschlagen. Er wird nicht besiegt, er wird irritiert und verfällt dem Charme und der Schönheit einer wunderschönen österreichischen Kuh auf der Alm.
bet-at-home Werbung Österreich vs. Spanien
© oe24
Genau so, wie man das Temperament eines heißblütigen und temperamentvollen Spaniers eben in die Knie zwingt: Mit ganz viel "amar" (spanisch für Liebe). Seitens bet-at-home heißt es zu der Idee dahinter: "Er macht Spanien keine Sekunde lang kleiner. Im Gegenteil. Der Stier bleibt imposant, stolz und gefährlich. Genau das macht die Geschichte überhaupt erst glaubwürdig."
Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass es unser Nationalteam am Abend in Los Angeles genauso macht und bei der WM weiterhin seinen Charme verbreiten kann.
OE24 TV Live-Stream
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