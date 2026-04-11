18.000-Kilometer-Trip für Lewis Hamilton: Kardashians extremer Liebesbeweis

Für die Liebe ist kein Weg zu weit: Reality-Queen Kim Kardashian jettete für einen absoluten Blitzbesuch einmal um die halbe Welt. Nur 24 Stunden verbrachte sie in London bei ihrem neuen Freund, dem Formel-1-Star Lewis Hamilton, bevor ihre Pflichten in den USA sie wieder zurückriefen.

Kim Kardashian ist am Montag von Los Angeles aufgebrochen, um ihren Lewis in dessen 20 Millionen Euro teurer Villa in Kensington zu besuchen. Für den Kurztrip nahm die 45-jährige Unternehmerin einen rund 18.000 Kilometer langen Hin- und Rückflug auf sich. Ein Insider erklärte gegenüber "The Sun", dass beide trotz ihrer extrem vollen Terminkalender jede freie Minute miteinander verbringen wollen. Kim hatte am Montagmorgen noch ein Fotoshooting in Los Angeles absolviert, bevor sie in den Privatjet stieg, um "Quality Time" mit Lewis zu genießen.

Kim Kardashian und Lewis Hamilton waren gemeinsam bei der "GQ Men of the Year Awards" 2014. Damals war der F1-Star mit der Sängerin Nicole Scherzinger zusammen und Kim mit Kanye West. © Getty Images

Liebe trotz voller Kalender

Das Paar wird bereits seit Februar dieses Jahres gemeinsam gesichtet. Erste Gerüchte kamen nach Ausflügen in die Cotswolds und nach Paris auf. Später zeigten sie sich zusammen beim Super Bowl und reisten im März nach Utah sowie Tokio. Laut Insider-Informationen sind die beiden fest entschlossen, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten, auch wenn sie zu den beschäftigtsten Menschen im Showbusiness gehören.

Offizielles Outing auf Instagram

Erst vor Kurzem machten sie ihre Liebe auf Instagram offiziell. Hamilton teilte ein Video, das Kim strahlend auf dem Beifahrersitz seines roten Ferrari in Tokio zeigt. Untermalt wurde der Clip mit dem Song "Victory Lap". Nach den Osterfeiertagen mit ihren Kindern in den USA zog es Kim nun also sofort wieder nach London, bevor sie für weitere Verpflichtungen zurück in die Staaten musste.