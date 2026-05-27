77A fährt ab 6. Juni wieder durch Prater

Der 77A fährt im Sommer wieder auf regulärer Strecke durch den Prater und bindet das Stadionbad ab 6. Juni direkt an das Öffi-Netz an. Parallel schreiten Verlängerungsarbeiten der Straßenbahnlinie 18 voran – ab Herbst wird der 18er von U3 Schlachthausgasse bis zu U2-Station Stadion fahren.

Ab Herbst wird das Angebot rund um das Stadion und die Schlachthausgasse neugestaltet: Die Linie 18 übernimmt die bisherige Strecke des 77A bis zur U2-Station Stadion. Der 77A fährt dann vom Rennweg über die Schlachthausgasse bis nach Neu Marx und übernimmt ab der Schlachthausgasse die bisherige Strecke vom 80A. Öffi-Fahrgäste können sich auf längere Betriebszeiten freuen: Die Strecke Rennweg-Neu Marx wird künftig sieben Tage die Woche von ca. 05:00 – 00:30 Uhr vom 77A angefahren. Zwischen Lusthaus und Stadion ist dann die neue Buslinie 78A unterwegs. Auch beim 80A gibt es Anpassungen: Dieser fährt ab Herbst im dichteren Intervall zwischen Praterstern und Schlachthausgasse.

Künftig mehr Kapazitäten und Möglichkeiten

Mit der Verlängerung der Linie 18 von der Schlachthausgasse zum Stadion entsteht eine neue, direkte Öffi-Verbindung zwischen dem 2. und 3. Bezirk durch den Prater. Fahrgäste profitieren künftig von mehr Kapazitäten, besseren Umsteigemöglichkeiten, kürzeren Wegen und einer leistungsfähigen, klimafreundlichen Verbindung, die Wohn-, Freizeit- und Veranstaltungsorte noch besser anbindet. Im Herbst 2026 wird die neue 18er-Strecke in Betrieb gehen.

Die Wiener Linien informieren laufend über die Website sowie über eine eigens eingerichtete Infostelle zu den Bauarbeiten der Linie 18.