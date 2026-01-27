Alles zu oe24VIP
Apres-Ski
© GettyImages animaflora

Schon wieder

Urlauber bei Après-Ski mit Glaskrug attackiert und schwer verletzt

27.01.26, 11:27
Der 53-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Vbg. Schon wieder kam es in einem Wintersportort - diesmal im Vorarlberger Kleinwalsertal - zu einer Schlägerei in einer Après-Ski-Bar. Drei betrunkene Urlauber gerieten am Freitag gegen 18.50 Uhr in einem Lokal in Riezlern in Streit. Ein 36-jähriger Mann verletzte dabei einen 53-jährigen Gast schwer mit einem Glaskrug. Dieser zog sich eine etwa zehn Zentimeter lange Schnittwunde am Hals zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Täter zog sich bei der Attacke Schnittwunden an der Hand durch Glassplitter zu. Der 54-jährige Bruder des Opfers erlitt eine Schnittverletzung am Nasenrücken durch herumfliegende Scherben. Zur Versorgung der Verletzten waren zwei Rettungsfahrzeuge mit insgesamt vier Rettungskräften im Einsatz. Aufgrund des hohen Alkoholpegels der Beteiligten konnten sie bisher noch nicht zu den Vorfällen befragt werden.

