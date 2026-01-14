Alles zu oe24VIP
Verdreifachter "Pendlereuro": niederösterreichische Pendler jubeln
Arbeitsalltag

Verdreifachter "Pendlereuro": niederösterreichische Pendler jubeln

14.01.26, 10:29
Das Jahr 2026 hat für die niederösterreichischen Arbeitnehmer sehr positiv begonnen.

Mit der Verdreifachung des Pendlereuros erfahren alle Menschen, die täglich zur Arbeit fahren eine spürbare finanzielle Entlastung.

Besonderer Vorteil im Flächenbundesland NÖ

"Niederösterreich ist ein Flächenbundesland, in dem die arbeitenden Menschen auf das Auto bzw. öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Mit der deutlichen Erhöhung des Pendlereuros werden nun Pendlerinnen und Pendler deutlich entlastet, egal ob sie mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihren Arbeitsplatz gelangen“, so Christiane Teschl-Hofmeister, Landesobfrau des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB).

