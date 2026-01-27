Frau bei Drogen-Schmuggel am Wiener Flughafen erwischt

Eine 27-jährige Neuseeländerin, die mit Koffern voller Drogen unterwegs war, wurde festgenommen.

Wien. Bei Kontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sind nach Polizeiangaben vom Dienstag 26 Kilogramm Cannabiskraut in zwei Koffern entdeckt und sichergestellt worden.

Die Gepäckstücke gehörten einer 27-jährigen Neuseeländerin, die auf der Durchreise war. Sie wurde am Freitag vor Antritt ihres Anschlussfluges festgenommen. Die nicht geständige Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in eine Justizanstalt eingeliefert.