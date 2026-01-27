Österreicher (33) stahl Flip-Flops: verhaftet

Wegen 2000 Baht - umgerechnet etwa 54 Euro - und zwei Paar Badelatschen klickten in Phuket für drei Touristen die Handschellen.

Die thailändische Polizei in Phuket hat nach intensiven Ermittlungen einen Touristen-"Diebesring" zerschlagen.

Der Österreicher und die Deutsche gestehen im Verhör den Diebstahl. © thephuketexpress

Vergangene Woche wurde ein 25-jähriger deutscher Urlauber festgenommen: Er hatte in die Kasse eines Massagesalons gegriffen, als der Angestellte kurz weg war und stahl 2000 Baht. Als der reumütige Deutsche am nächsten Tag mit dem Geld zurückkam und die Sache bereinigen wollte, wollten die Mitarbeiter nichts von einer Entschuldigung wissen. Sie riefen die Polizei, die bereits nach ihm fahndete. Es folgten Festnahme und Verhör auf der Wache.

Doch damit war die Sache für die Polizei nicht erledigt: Der 25-Jährige hatte neben dem gestohlenen Geld auch zwei Flip-Flops in den Salon zurückgebracht und angegeben, diese hätten Freunde von ihm bei ihrem Besuch mitgehen lassen. Es folgte eine Großfahndung nach dem Pärchen, bei der die örtliche Polizei, die Touristen-Polizei und Beamte der Einwanderungsbehörde im Einsatz standen.

Wenige Tage später wurden auch die beiden Komplizen verhaftet: eine 26-jährige Deutsche sowie ein 33-jähriger Österreicher. Gegen beide lag bereits ein Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Diebstahls vor. Das Pärchen wurde zur Wache gebracht und verhört. Sowohl der Österreicher als auch seine Freundin legten ein tränenreiches Geständnis ab.

Anschließend wurden die beiden Verdächtigen mit einem Foto der Öffentlichkeit vorgeführt. Für die Behörden ist der Auftritt eine Warnung an Touristen: Auch Kleinigkeiten werden mit aller Härte geahndet.