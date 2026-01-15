Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 35.500 aktien up +2.31% Andritz AG 71.75 aktien up +0.56% BAWAG Group AG 131.80 aktien up +0.53% CA Immobilien Anlagen AG 24.460 aktien up +0.58% CPI Europe AG 15.860 aktien up +0.51% DO & CO Aktiengesellschaft 207.50 aktien down -1.19% EVN AG 28.050 aktien up +0.36% Erste Group Bank AG 104.40 aktien up +0.1% Lenzing AG 25.400 aktien up +1.6% OMV AG 48.460 aktien down -2.46% Oesterreichische Post AG 32.300 aktien equal +0% PORR AG 32.050 aktien down -0.47% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.140 aktien down -0.05% SBO AG 32.700 aktien up +0.15% STRABAG SE 81.50 aktien up +0.12% UNIQA Insurance Group AG 15.420 aktien down -0.26% VERBUND AG Kat. A 62.95 aktien up +0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.30 aktien up +0.31% Wienerberger AG 29.320 aktien down -1.35% voestalpine AG 39.860 aktien down -0.1%
  1. oe24.at
  2. Business
IMA Schelling Group
© IMA Schelling Group

IMA Schelling Group

Maschinenbauer baut hundert Stellen ab

15.01.26, 09:27
Teilen

Weltweit tätiger Anlagenspezialist leidet unter US-Zöllen, hohen Personalkosten und schwächelnder Möbelindustrie

Bregenz/Schwarzach. Der weltweit tätige Maschinenbauer IMA Schelling mit Hauptstandorten in Lübbecke (Nordrhein-Westfalen) und Schwarzach (Bezirk Bregenz) baut gut hundert Stellen ab. Besonders betroffen sei Lübbecke, in Schwarzach fallen 30 Arbeitsplätze weg, berichteten am Donnerstag die "Vorarlberger Nachrichten". Grund sei die Auftragslage, so Maximilian Lehner, Geschäftsführer des auf Anlagenlösungen für die holz-, metall- und kunststoffbearbeitende Industrie spezialisierten Unternehmens.

Der wichtige US-Markt sei infolge der Zollpolitik stark eingebrochen, dazu kommen die weiter schwächelnde Möbelindustrie und hohe Lohnabschlüsse der vergangenen Jahre. "Die Kosten sind in die Höhe geschnellt, das macht uns sehr zu schaffen, wir mussten reagieren", wurde Lehner zitiert. Betroffen von den Umsatzrückgängen war im vergangenen Jahr vor allem der Bereich Serienmaschinen für die Holzbearbeitung, der Sonderanlagenbau entwickle sich dagegen gut.

Das Unternehmen, das seit der Fusion von IMA und Schelling 2015 stetig gewachsen sei, beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit rund 2.000 Mitarbeitende weltweit, davon gut 390 in Schwarzach. Ein Teil des Personalabbaus soll über Nichtnachbesetzungen erfolgen, Kündigungen ließen sich aber nicht vermeiden, hieß es. Man gehe davon aus, dass sich die Auftragslage heuer nicht wirklich verbessern werde. Die IMA Schelling Group verfügt laut eigenen Angaben über 18 Vertriebs-, Service- und Produktionsgesellschaften weltweit und gilt laut dem Bericht in seiner Nische als Weltmarkt- und Technologieführer. 2024 lag der Gesamtumsatz der IMA Schelling Group bei 395 Mio. Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden