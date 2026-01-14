Handel steht voll hinter Steuersenkung

Der Handel will die Erleichterung 1 zu 1 an die Kunden weitergeben.

Die Mehrwertsteuer auf wichtige Grundnahrungsmittel wird auf 5 Prozent halbiert, oe24 berichtete . Das verkündete die Regierungsspitze nach dem Ministerrat, kommen soll die Erleichterung ab 1. Juli 2026. Jetzt hat sich der Handel dazu gemeldet.

"Sofort an die Kunden weitergeben"

Von Spar heißt es gegenüber oe24: "Wir werden die Mehrwertsteuersenkung selbstverständlich sofort an die Kunden weitergeben."

Rewe-Vorstand Marcel Haraszti bekräftigt auf oe24-Anfrage: "Wir begrüßen den Vorschlag ausdrücklich. Seit Jahren fordern wir eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, weil sie eine spürbare und nachhaltige Entlastung für die Menschen beim täglichen Einkauf bringt. Die Handelsfirmen der REWE Group BILLA, BILLA PLUS, PENNY und ADEG geben diese zu 100% an unsere Kund:innen weiter, dafür verbürgen wir uns."

Unter anderem diese Lebensmittel sollen billiger werden:

Brot

Eier

Milch

Butter

Kartoffeln

Äpfel

Nudeln

Handel will Mehrwertsteuer-Senkung "1:1 weitergeben"

Der Handelsverband spricht gegenüber oe24.TV von einer "dauerhaften" Senkung. "Unsere Händler werden die Effekte dieser Steuersenkung nach Möglichkeit 1:1 an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben. Entscheidend ist für uns, dass diese Steuersenkung wirklich dauerhaft und nicht nur temporär erfolgt", so Handelsverband-Chef Rainer Will.