Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 34.700 aktien up +1.46% Andritz AG 71.35 aktien up +2.51% BAWAG Group AG 131.10 aktien up +0.77% CA Immobilien Anlagen AG 24.320 aktien down -1.78% CPI Europe AG 15.780 aktien down -1.44% DO & CO Aktiengesellschaft 210.00 aktien up +0.24% EVN AG 27.950 aktien up +0.54% Erste Group Bank AG 104.30 aktien down -0.67% Lenzing AG 25.000 aktien up +1.63% OMV AG 49.680 aktien up +0.65% Oesterreichische Post AG 32.300 aktien down -0.31% PORR AG 32.200 aktien down -1.53% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.160 aktien up +1.09% SBO AG 32.650 aktien up +0.93% STRABAG SE 81.40 aktien down -1.45% UNIQA Insurance Group AG 15.460 aktien up +0.26% VERBUND AG Kat. A 62.85 aktien up +0.64% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.10 aktien down -1.54% Wienerberger AG 29.720 aktien up +3.19% voestalpine AG 39.900 aktien down -0.1%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Medien
ledererrrr.png

Heinz Lederer

ORF-Stiftungsratschef will gemeinsame Österreich-Plattform für Streaming

14.01.26, 21:30 | Aktualisiert: 14.01.26, 22:37
Teilen

Mehr Kooperation zwischen ORF und privaten Medien kündigt ORF-Stiftungsratschef Heinz Lederer im oe24.TV-Interview an. 

Die Konkurrenz durch US-Tech-Konzerne ist am österreichischen Medienmarkt spürbar. Im oe24.TV-Interview kündigt Heinz Lederer, der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrates, jetzt eine gemeinsame österreichische Streaming-Plattform an, um besser gegen die US- Riesen bestehen zu können. 

Konkret will Lederer, dass auf dieser Plattform sowohl Inhalte des ORF als auch privater Medien angeboten werden.

"Kooperationsmöglichkeiten ausreizen"

„Wir sollten die Kooperationsmöglichkeiten zwischen ORF und anderen österreichischen Medien ausreizen, damit wir gemeinsam mit der österreichischen Plattform gegen die Tech-Konzerne reüssieren können“, so Lederer auf oe24.TV. Dabei geht es auch um gemeinsame Vermarktung und gemeinsame Online-Werbung.

Laut dem ORF-Stiftungsratschef geht es um „mehr Kooperation mit den Privaten, ohne dass wir uns etwas wegnehmen, sondern so dass wirklich eine Win-Win-Situation für alle schaffen.“ Zuletzt gab es 2,7 Milliarden Euro an Werbeabfluss an US-Tech-Giganten, gibt Lederer zu bedenken.

 ORF-Generaldirektor wird heuer neu gewählt

Heuer wird auch der ORF-Generaldirektor gewählt. Der amtierende ORF-Generaldirektor, Roland Weißmann, dürfte wohl erneut antreten. Das sagt Lederer zu Weißmann: "Ich arbeite hervorragend mit ihm zusammen."

"Ich rechne ihm hoch an, dass er diesen Ethikkodex gemacht hat, wo wir alle darauf achten, dass die Nebenverdienste nicht ins Exorbitante wachsen."

Weißmann habe "viel auf der Positivseite", sagt Lederer, merkt dann aber an, dass er doch für einen anderen Kandidaten stimmen könnte: "Nur wie gesagt, das Beste oder das Bessere, ist immer der Feind des Guten."

Haushaltsabgabe in Höhe von 750 Millionen Euro

Der ORF kassiert 750 Millionen Euro Haushaltsabgabe. Das ist mehr als zehnmal so viel wie alle privaten Medien an Medienanförderungen im Land erhalten. Lederer sagt dazu: "Der Verfassungsgerichtshof hat die Haushaltsabgabe als Demokratiebeitrag bezeichnet. Ja, ich gehe davon aus und ich bin persönlich auch überzeugt, wir brauchen die Haushaltsabgabe. Beim Demokratie-Monitor sagen auch 67 Prozent, also mehr als zwei Drittel, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine zentrale Funktion hat."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden