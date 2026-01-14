Alles zu oe24VIP
MannFenster Schuss
© Getty/Symbol

In Ottakring

Vier Kinder daheim: Vater schoss mehrmals aus Fenster

14.01.26, 13:00
Eine Schreckschusswaffe konnte schließlich unter dem Bett des Schützen sichergestellt werden. 

Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring und Einsatzkräfte der WEGA wurden aufgrund mehrere Schüsse in die Hasnerstraße gerufen.

Laut einem Zeugen soll dort ein Anwohner mehrmals mit einer Schusswaffe aus einem Fenster gefeuert haben. Die Beamten konnten rasch die betroffene Wohnung eruieren.

Vater war mit vier Kindern daheim

Im Wohnungsinneren trafen sie nicht nur auf den 50-jährigen Schützen, einen Serben, sondern auch auf seine vier Kinder. Unter dem Bett des Vaters konnte schließlich auch eine Schreckschusspistole gefunden werden.

Zudem wurden mehrere Hülsen in der Wohnung sichergestellt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen und der 50-Jährige kassierte mehrfache Anzeigen.

