© getty

Schauspiel-Legende

Charlie Sheen legt Geständnis ab: So nah war er dem Drogen-Tod

28.09.25, 07:48
Charlie Sheen erinnert sich in einem Podcast an eine Nacht in Hamburg - und nur durch einen Zufall nicht starb. 

In der neuen Netflix-Doku über sein Leben und im US-Podcast „Impulsive“ von Logan Paul blickt Charlie Sheen (58) zurück.

Er erzählt von einer Nacht in den 1990ern, als er in Hamburg in einer Limousine Drogen bestellen ließ. „Ich dachte, er bringt mir Koks“, so Sheen.

Charlie Sheen gibt tiefe Einblicke in sein Leben.
© Hersteller

Als das Licht in der Limousine kurz in das Tütchen fiel, sah er, dass das Pulver braun war – Heroin statt Kokain. „Ich war so nah dran, entweder sofort zu sterben oder den Rest meines Lebens abhängig zu sein.“

Warnung vor Fentanyl

Sheen betonte im Podcast, Heroin werde heute immer häufiger mit Fentanyl gestreckt: „Du bist tot, bevor du den Boden berührst.“

Wendepunkt im Leben

Seit fast acht Jahren lebt Sheen nüchtern. „Seit ich aufgehört habe, sind meine Kinder zu mir gezogen. Plötzlich war da Verantwortung – und ich musste sie annehmen.“ Hamburg bezeichnet er rückblickend als Schlüsselmoment.

