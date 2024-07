Charlène und Albert: Liebes-Show vor dem Eiffelturm

Das Fürstenpaar tritt wieder als Einheit auf. In Frankreich wirkten Charlène und Albert (fast) wie Frischverliebte

Nicht einmal der Regen kann das Strahlen mindern. Fürst Albert II. (66) und Gattin Charlène (46) strahlten in Paris um die Wette. Bei den Olympischen Spielen wurden die beiden Royals erst von Emmanuel Macron und dessen Gattin Brigitte im Élysée-Palast empfangen, dann fieberten die beiden auf der VIP-Tribüne mit.

Trübes Wetter, helle Mienen

Mit Regenponchos und einem Lächeln auf den Lippen...Charlène und Albert wirkten fast wie Frischverliebte. Es ist lange her, dass man das Fürstenpaar so losgelöst und glücklich miteinander gesehen hat. Zugegeben: In den letzten Jahren ist auch viel passiert. Charlène hatte mit psychischen Problemen zu kämpfen, war lange Zeit nicht bei ihren Kindern. Eine Zeit lang musste die Fürstin gar in ihrer Heimat Südafrika bleiben. Es war unklar, ob sie je zurückkommen würde. Gerüchte um eine Scheidung machten die Runde.

Paris - die Stadt der Liebe

Von Ehekrise war in Paris jedenfalls keine Spur. Albert hielt gar mit seiner Frau Händchen. Auch die beiden Zwillinge Jacques und Gabriella wirkten zufrieden. Albert verriet übrigens, dass er davon träume, dass seine beiden Kinder Profisportler werden. Ganz wie die Mama. Sie war damals als Schwimmerin sehr erfolgreich.