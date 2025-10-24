"Vielleicht gebraucht": Glasner analysiert bittere Europacup-Pleite

Oliver Glasner hat in der Conference League die 0:1-Blamage von Crystal Palace gegen AEK Larnaka als notwendige Mahnung aufgefasst. "Vielleicht hat das ganze Umfeld das gebraucht", sagte der Österreicher. Jetzt wartet das schwere London-Derby bei Premier-League-Leader Arsenal.

Die 0:1-Heimpleite gegen AEK Larnaka in der Conference League hat Oliver Glasner und Crystal Palace auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. "Vielleicht hat das ganze Umfeld das gebraucht, um am Boden zu bleiben", analysierte der Oberösterreicher die erste Europacup-Heimniederlage in der 101-jährigen Vereinsgeschichte.

Niederlage als Realitätscheck

Nach wochenweitem Lob für die starke Saison und der Auszeichnung als Premier-League-Trainer des Monats September kam die Blamage gegen den zypriotischen Fünften zur rechten Zeit. Glasner blieb trotz Frust optimistisch: "Ein frustrierender Abend, aber wir werden daraus lernen." Sein Team war dominant, traf nur die Latte und wurde nach einem unnötigen Ballverlust eiskalt bestraft.

Glasner dämpft Erwartungen

Zum Thema Titelfavoritenrolle in der Conference League zeigte sich der Coach realistisch: "Immer wieder hört man, dass man als Premier-League-Club die Conference League gewinnt. Bleib' am Boden! Ich weiß nicht, ob ein Debütant den Bewerb gewinnen kann. Ich glaube nicht."

Schwerste Prüfung wartet bereits

Am Sonntag (15.00 Uhr/live Sport24-Liveticker) geht es gleich weiter mit der nächsten Herausforderung: Das Londoner Derby bei Tabellenführer Arsenal. Für Crystal Palace kommt die Aufgabe zur denkbar ungünstigsten Zeit - nach 19 Spielen ohne Niederlage gab es zuletzt nur einen Punkt aus drei Pflichtspielen.