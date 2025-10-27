»Geldverschwendung«: Brentford-Fans verspotten Wirtz

Anerkennung muss man sich erarbeiten – Häme bekommt man geschenkt. Für Florian Wirtz läuft es beim FC Liverpool derzeit alles andere als rund.

Beim 2:3 in Brentford kassierten die „Reds“ bereits die vierte Pleite in Folge – so schlecht standen sie zuletzt in der Krisensaison 2020/21 da. Und mittendrin: Der 125-Millionen-Mann aus Deutschland, der einfach nicht ins Rollen kommt. Als Wirtz in der 83. Minute ausgewechselt wurde, hallte es hämisch von den Tribünen: „What a waste of money!“ – Was für eine Geldverschwendung!

Die Brentford-Fans hatten ihren Spaß, Liverpool-Fans dagegen nur Frust. Bitter: Brentford gab im Sommer 99 Millionen Euro für fünf Spieler aus – einer davon, Outtara, traf zum 1:0. Wirtz dagegen wartet weiter auf seinen ersten Premier-League-Streich. Dabei war er diesmal ganz nah dran: In der 20. Minute zog Wirtz aus elf Metern ab, der Ball rauschte hauchzart am Pfosten vorbei. Fast wäre der Knoten endlich geplatzt – doch am Ende blieb wieder nur Ernüchterung. Nach neun Ligaeinsätzen steht bei ihm weiter die Null. Kein Tor, kein Assist in der Liga – für den teuersten deutschen Spieler aller Zeiten ist das eindeutig zu wenig.

Wochen der Wahrheit stehen an

In der Champions League hatte Wirtz zuletzt beim 5:1 gegen Frankfurt noch geglänzt, mit zwei Vorlagen und viel Spielfreude. Doch in England will es einfach nicht klappen. Zuletzt saß er sogar mehrmals nur auf der Bank, ein ungewohntes Bild für den einstigen Leverkusen-Star. Kapitän Virgil van Dijk nahm den Youngster nach der Pleite in Schutz: „Es wäre leicht, einzelne Spieler zu beschuldigen. Aber am Ende ist es eine kollektive Angelegenheit. Jeder muss in den Spiegel schauen – auch ich selbst.“

Doch der Druck auf Wirtz wächst weiter. Unter der Woche geht es im League Cup zu Crystal Palace – dort, wo die Negativserie ihren Anfang nahm. Zur Erinnerung: Oliver Glasner gewann mit den Eagles im Community-Shield-Finale (3:2 n.E.). Danach wartet das formstarke Aston Villa, ehe in der Champions League Real Madrid an die Anfield Road kommt. Kein leichter Weg für den jungen Deutschen, der dringend ein Erfolgserlebnis braucht.