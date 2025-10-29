Enthüllt: Brisantes Glasner-Gespräch mit Bayern-Sportboss Freund

Der FC Bayern München bastelt weiter an einer erfolgreicheren und vor allem ruhigeren Zukunft. Dafür gab es vor wenigen Tagen ein brisantes Gespräch zwischen Oliver Glasner und Sportdirektor Christoph Freund.

In den letzten beiden Jahren waren die Bayern in der Transferzeit oft das Gespött der Medienlandschaft. Man kassierte ungewohnt viele Absagen. Sei es die Trainersuche vor zwei Jahren oder Wunschspieler, deren Zusage schon sicher war, die sich in letzter Sekunde aber für andere Angebote entschieden haben.

Sportlich läuft es hingegen absolut nach Wunsch. Bislang sind die Münchner in keinem Pflichtspiel besiegt worden und mussten noch nicht einmal einen Punktverlust einstecken. Als Lohn wurde der Vertrag von der ehemaligen Trainer-Notlösung Vincent Kompany unlängst vorzeitig verlängert.

© Getty

Umso mehr sorgt ein Gespräch zwischen Christoph Freund und Oliver Glanser für Aufsehen. Die beiden kennen sich seit 13 Jahren. Glasner kam - damals als Co-Trainer - zeitgleich mit Freund als Sportdirektor zu Red Bull. Gemeinsam erlebte man schon damals Erfolge, ehe Glasner seinen eigenen Weg als Coach beschritt.

Glasner als Erfolgsgarant

Mittlerweile zählt der 51-Jährige zu den begehrtesten Trainern Europas. Er führte Frankfurt sensationell zum Gewinn der Europa League und holte mit Crystal Palace den ersten Titel der Vereinsgeschichte, als man im Vorjahr den FA Cup gewann.

Vor etwas mehr als einem Monat war es auch Glansers Erfolgs-Elf, die den bis dahin unbesiegten FC Liverpool in die Krise stürzte. Seit die Londoner gegen die Slot-Elf gewonnen haben, steckt der englische Meister tief in der Krise und konnte erst ein Spiel gewinnen.

Transfer-Drama mit Liverpool

Ausgerechnet die "Eagles" waren es auch, die Liverpools Wunschtransfer in letzter Sekunde platzen ließen. Glasners Abwehr-Chef Marc Guehi war bereits zum Medizincheck an der Anfield Road, doch dann kam das Veto von Crystal Palace. Der Innenverteidiger wurde doch nicht verkauft und läuft weiterhin für Glasner auf.

Glasner mit Ex-Kapitän Guehi © Getty

Am Dienstag trifft Liverpool im League Cup erneut auf Crystal Palace und könnte einen starken Verteidiger gut gebrauchen. Doch scheinbar dürfte ein Transfer nächsten Sommer auch ins Wanken geraten. Denn wie die SportBild berichtet, erkundigte sich Bayern-Sportdirektor bei seinem ehemaligen Wegbegleiter Glasner nach Guehi. Die Bayern wollen den englischen Teamspieler nach Deutschland locken.

Möglicherweise macht gerade Glasner den Unterschied im Transfer-Duell zwischen Liverpool und Bayern aus. Dann könnten die Münchner endlich auch wieder darüber jubeln, einem internationalen Top-Klub den Wunschspieler abgeluchst zu haben.