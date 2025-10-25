Kurioser Grund: Bayern-Hit muss verschoben werden

Das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München startet später als geplant.

Wie beide Vereine am Samstagnachmittag mitteilten, wurde der Anpfiff wegen eines Staus rund um den Borussia-Park auf 15:45 Uhr verschoben.

Der Grund: Der Mannschaftsbus des FC Bayern steckt im dichten Verkehr fest und konnte die Anfahrt zum Stadion nicht wie vorgesehen absolvieren. Auf der Klub-Homepage erklärten die Münchner: „Das Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach wird um 15:45 Uhr angepfiffen. Grund dafür ist eine verkehrsbedingte Verzögerung bei der Anreise der Mannschaft des FC Bayern.“

Auch rund um den Borussia-Park herrscht laut Polizeiangaben erhöhtes Verkehrsaufkommen, viele Fans kamen aufgrund von Staus verspätet ans Stadion. Sobald die Bayern-Mannschaft eintrifft, soll das Aufwärmprogramm verkürzt und das Spiel unmittelbar danach angepfiffen werden.