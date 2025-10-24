Bayern-Wunderkind: SO tickt Lennart Karl (17)

Lennart Karl (17) sorgt für Furore! Mit einem Treffer im Champions-League-Spiel gegen Brügge wurde er zum jüngsten deutschen Torschützen der Geschichte. Doch das ist noch lange nicht alles. So tickt das Wunderkind der Bayern wirklich!

© getty

Am Mittwoch, 4:0-Sieg des FC Bayern gegen Brügge: Lennart Karl traf in der 5. Minute und schrieb damit Geschichte als jüngster deutscher Torschütze in der Champions League. Doch das war nicht alles – der 17-Jährige wurde von der UEFA sogar als „Mann des Spiels“ ausgezeichnet.

Bayern-Legende Felix Magath

Wer ist dieser 1,68 Meter kleine Blondschopf, der auf dem Platz regelmäßig wie ein Weltstar agiert? Karl wurde im unterfränkischen Frammersbach (Landkreis Main-Spessart) geboren und begann seine Fußballreise bei Viktoria Aschaffenburg – dem gleichen Verein, bei dem auch Bayern-Legende Felix Magath seine ersten Schritte im Profi-Fußball machte.

© getty

Fußballbegeisterte Familie

Karl kommt aus einer fußballbegeisterten Familie. Sein Vater Steffen Aloe (43) spielt noch immer auf Hobby-Niveau, und sein jüngerer Bruder Vincent gilt als großes Talent in der Jugend von Eintracht Frankfurt. Die Familie ist für den jungen Spieler ein unverzichtbarer Rückhalt. Nach zwei Jahren am Bayern-Campus zog Karl kürzlich in eine größere Wohnung im Münchner Süden, in die auch seine Familie einziehen soll.

© getty

Ein Hoffnungsträger

Schon als Jugendspieler zog Karl zahlreiche Blicke auf sich – und sorgte für einige Aufregung. Im Jahr 2017 wechselte er zu Eintracht Frankfurt, doch die Bayern lockten ihn 2022 nach München, was bei den Frankfurtern für viel Unmut sorgte. Der damalige Nachwuchs-Chef Andreas Möller kritisierte den Wechsel als unfaire Methode der Bayern. Karl hatte sich dennoch für den großen Schritt entschieden und entwickelte sich in der Bayern-Jugend schnell zu einem Hoffnungsträger: In 30 Pflichtspielen der U17 und U19 gelangen ihm 34 Tore und 11 Assists.

Klub-WM 2025: Debüt

Dank dieser beeindruckenden Leistungen wurde er unter anderem häufiger mit den Profis trainieren und durfte bei der Klub-WM 2025 sein Debüt geben. Nach dieser Saison verlängerte Karl seinen Vertrag bei Bayern bis 2028. Zudem erhielt er die Rückennummer 42, mit der auch Jamal Musiala in die Fußstapfen der Weltspitze trat.

Ein weiterer wichtiger Bezugspunkt in Karls Leben ist Michael Ballack. Der Ex-Nationalspieler ist nicht nur ein persönlicher Mentor, sondern auch Karls Berater. Der 17-Jährige, der seinen Mittelschul-Abschluss bereits in der Tasche hat, strebt seinen Realschul-Abschluss bis 2026 an. Auch während der Klub-WM lernte er mit seinem Lehrer Fabian Cichlar.

© getty

Deutschrap-Star Capital Bra

Privat pflegt Karl eine Instagram-Freundschaft mit Deutschrap-Star Capital Bra, der ihn regelmäßig bei Posts kommentiert. Wie der Musiker ist auch Karl ein Fan von Luxus-Mode – ein weiteres Indiz für seinen aufstrebenden Status in der Fußballwelt.